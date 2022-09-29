Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мать Роналду: «Криштиану будет играть до 40 лет»
Англия
29 сентября 2022, 16:51 |
390
1

Мать Роналду: «Криштиану будет играть до 40 лет»

Долореш Авейру – о планах сына на будущее

29 сентября 2022, 16:51 |
390
1
Мать Роналду: «Криштиану будет играть до 40 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Мать Криштиану Роналду Долореш Авейру оценила вероятность возвращения форварда в родной «Спортинг»:

«Если Роналду не перейдет в «Спортинг», то его сын Криштиану-младший будет играть там. Обещаю. В этом году переход не случился, все будет позже. Даст Бог, рано или поздно это случится.

Сколько еще он будет играть? У него есть желание, он будет выступать до 40 лет».

Ранее сообщалось о том, что Роналду обращался за помощью к психологу.

По теме:
Манчестер Юнайтед возобновил интерес к Пау Торресу
У Роналду проблемы. Он обращался за помощью к психологу
Магуайр может пропустить манкунианское дерби
Долорес Авейру Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон Манчестер Юнайтед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник iG
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Вот это октябрь. Шахтер проведет 9 матчей, сыграет с Реалом и Динамо
Футбол | 29 сентября 2022, 11:28 19
ФОТО. Вот это октябрь. Шахтер проведет 9 матчей, сыграет с Реалом и Динамо
ФОТО. Вот это октябрь. Шахтер проведет 9 матчей, сыграет с Реалом и Динамо

У команды насыщенный график матчей

Пять самых лояльных своим клубам футболистов английской Премьер-лиги
Футбол | 29 сентября 2022, 12:59 0
Пять самых лояльных своим клубам футболистов английской Премьер-лиги
Пять самых лояльных своим клубам футболистов английской Премьер-лиги

Оставаться «на плаву» в сильнейшем национальном чемпионате Европы – это большое достижение

Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
Хоккей | 28.09.2022, 20:23
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
Источник: ради трансферов Ярмолюк и Сыч покинули Украину как волонтеры
Футбол | 28.09.2022, 20:55
Источник: ради трансферов Ярмолюк и Сыч покинули Украину как волонтеры
Источник: ради трансферов Ярмолюк и Сыч покинули Украину как волонтеры
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Футбол | 28.09.2022, 17:30
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
maxno
Он не играть а ходить по полю будет. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ленд-лиз из россии. ВСУ захватили у рф больше техники, чем дают США
ФОТО. Ленд-лиз из россии. ВСУ захватили у рф больше техники, чем дают США
28.09.2022, 15:45
Война
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
28.09.2022, 13:25 84
Футбол
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
28.09.2022, 16:17 10
Футбол
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
27.09.2022, 17:43 2
Футбол
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
27.09.2022, 18:47 3
Бокс
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
27.09.2022, 20:20 44
Футбол
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
27.09.2022, 23:38 134
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности