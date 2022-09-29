Англия29 сентября 2022, 16:51 |
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Мать Роналду: «Криштиану будет играть до 40 лет»
Долореш Авейру – о планах сына на будущее
29 сентября 2022, 16:51 |
390
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Мать Криштиану Роналду Долореш Авейру оценила вероятность возвращения форварда в родной «Спортинг»:
«Если Роналду не перейдет в «Спортинг», то его сын Криштиану-младший будет играть там. Обещаю. В этом году переход не случился, все будет позже. Даст Бог, рано или поздно это случится.
Сколько еще он будет играть? У него есть желание, он будет выступать до 40 лет».
Ранее сообщалось о том, что Роналду обращался за помощью к психологу.
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Он не играть а ходить по полю будет.
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