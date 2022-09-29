Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Роналду проблемы. Он обращался за помощью к психологу
Англия
29 сентября 2022, 07:50 | Обновлено 29 сентября 2022, 08:01
774
0

У Роналду проблемы. Он обращался за помощью к психологу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» сам попросился на разговор

29 сентября 2022, 07:50 | Обновлено 29 сентября 2022, 08:01
774
0
У Роналду проблемы. Он обращался за помощью к психологу
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Профессор психологии, писатель Джордан Питерсон признался, что некоторое время тому назад к нему обращался за помощью 37-летний португальский нападающий Криштиану Роналду. Разговор с футболистов продолжался около двух часов.

«Он пригласил меня к себе. Несколько месяцев назад в его жизни возникли проблемы, и его друг прислал Криштиану какие-то видео с моим участием. Роналду сказал, что посмотрел их, а потом прочитал одну из моих книг и счел ее очень полезной. Он захотел поговорить, и я приехал к нему домой. Мы разговаривали порядка двух часов.

Он показал мне все оборудование, которое использует для поддержания лучшей формы, рассказал о своих компаниях, но в основном мы обсуждали, чего он хочет от будущего, говорили о некоторых препятствиях, с которыми он столкнулся на этом пути. Я бы сказал, что у нас был стратегический разговор», — заявил Питерсон в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Ранее скандальный итальянский экс-форвард Антонио Кассано заявил, что Криштиану Роналду пора на пенсию.

По теме:
Антонио КАССАНО: «Роналду не справляется, ему пора остановиться»
Роналду тренировался без ограничений перед матчем с Испанией
МУДРИК: «Я очень горжусь тем, что я украинец. Дух нашей страны высок»
Криштиану Роналду
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова
Футбол | 28 сентября 2022, 23:43 6
Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова
Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова

По мнению Кобелькова, у Маркевича есть опыт, фарт, умение объединить игроков

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Динамо перешел в Васланд-Беверен
Футбол | 28 сентября 2022, 23:39 0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Динамо перешел в Васланд-Беверен
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Динамо перешел в Васланд-Беверен

Дьемерси Мбокани продолжит карьеру во втором по силе дивизионе чемпионата Бельгии

Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Футбол | 28.09.2022, 17:30
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
Футбол | 28.09.2022, 10:52
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
Костюк впервые проиграла Крейчиковой, украинец переплыл Северный пролив
Футбол | 29.09.2022, 05:50
Костюк впервые проиграла Крейчиковой, украинец переплыл Северный пролив
Костюк впервые проиграла Крейчиковой, украинец переплыл Северный пролив
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
28.09.2022, 13:25 82
Футбол
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
27.09.2022, 18:47 3
Бокс
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
28.09.2022, 16:17 10
Футбол
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
27.09.2022, 17:43 2
Футбол
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
27.09.2022, 23:38 134
Футбол
Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
27.09.2022, 09:40 13
Бокс
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
28.09.2022, 20:23 3
Хоккей
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
28.09.2022, 00:55 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности