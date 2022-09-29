У Роналду проблемы. Он обращался за помощью к психологу

Профессор психологии, писатель Джордан Питерсон признался, что некоторое время тому назад к нему обращался за помощью 37-летний португальский нападающий Криштиану Роналду. Разговор с футболистов продолжался около двух часов.

«Он пригласил меня к себе. Несколько месяцев назад в его жизни возникли проблемы, и его друг прислал Криштиану какие-то видео с моим участием. Роналду сказал, что посмотрел их, а потом прочитал одну из моих книг и счел ее очень полезной. Он захотел поговорить, и я приехал к нему домой. Мы разговаривали порядка двух часов.

Он показал мне все оборудование, которое использует для поддержания лучшей формы, рассказал о своих компаниях, но в основном мы обсуждали, чего он хочет от будущего, говорили о некоторых препятствиях, с которыми он столкнулся на этом пути. Я бы сказал, что у нас был стратегический разговор», — заявил Питерсон в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Ранее скандальный итальянский экс-форвард Антонио Кассано заявил, что Криштиану Роналду пора на пенсию.