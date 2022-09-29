Заря заявила на УПЛ еще одного воспитанника Шахтера
Илья Гулько будет выступать за луганчан под 6-м номером
Луганская «Заря» внесла в заявку на сезон 2022/23 бывшего игрока «Шахтера» Илью Гулько.
Профайл футболиста появился на официальном сайте УПЛ. Полузащитник будет выступать под шестым номером.
Отметим, что Илья Гулько родился в Луганске, но воспитывался в академии «Шахтера». В прошлом сезоне 19-летний футболист выступал в молодежных составах «Шахтера» и хорватского «Локомотива».
Ранее луганский клуб заявил на сезон бывшего игрока «горняков» Никиту Турбаевского.
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