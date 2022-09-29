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Молодежные турниры
29 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 29 сентября 2022, 16:06
133
0

Александр НАЗАРЕНКО: «Мы очень желали переписать историю и попасть на ЧЕ»

Хавбек «Днепра-1» – об успехе молодежной сборной

29 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 29 сентября 2022, 16:06
133
0
Александр НАЗАРЕНКО: «Мы очень желали переписать историю и попасть на ЧЕ»
СК Днепр-1. Александр Назаренко

Полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко прокомментировал выход молодежной сборной Украины U-21 на Евро-2023:

– Чувствуешь причастность к великому событию?
– Перед матчами нам говорили, что уже много лет молодежная сборная Украины не выходила на Евро. Мы это знали и очень желали переписать историю и попасть на чемпионат Европы. Слава Богу, это удалось.

– После первого матча, когда неплохо играли, но пропускали голы, уверенность в собственных силах не пошатнулась?
– Нет, мы спокойно разобрали игру, ошибки, посмотрели отдельные моменты. У нас было много теории после первого матча. Волнения не было. Мы собрались всей командой, поговорили и были настроены только на победу.

– Насколько повлияло то, что первый матч проходил на искусственном газоне?
– Я бы не обращал на это внимания. Газон был искусственный, но очень качественный, его даже поливали перед игрой. Более того, скажу, что поле в ответном матче было более тяжелым.

– В обоих матчах ты выходил на замену. Какие задачи у тренера?
– В мои задачи входило прессинговать, создавать давление, открываться за спины защитникам, выполнять много черновой работы.

– После таких побед возвращение в клуб происходит на эмоциональном подъеме?
– Да, приезжаешь в хорошем настроении. Тем более сейчас, когда вышли на Евро. Приятно, что все пацаны, тренеры, персонал, руководство приветствовали. Спасибо им. И настроение сейчас очень хорошее, на позитиве готовлюсь к матчу со «Львовом».

– Если говорить о перспективе, выход на Евро будет большой мотивацией, чтобы еще больше проявлять себя в клубе?
– Мотивация будет удивительная! Выход на Евро – это достижение, но мы хотим туда не просто ехать, а показать свой максимум и пройти как можно дальше. При этом понимаю, что место в заявке никому не гарантировано, поэтому нужно едва ли не с самого начала доказывать, что достоин играть за сборную.

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Источник СК Днепр-1
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