Экс-спортдир Ниццы: «Тренер? Я хотел Де Дзерби»

Бывший спортивный директор «Ницци» Жюльен Фурнье признался, что летом хотел пригласить на должность главного тренера команды не Люсьена Фавра, а Роберто Де Дзерби:

«Мне очень нравится Люсьен Фавр, но он должен работать в установившейся клубной системе с четкими правилами. В команде должна быть военная организация и очень строгое руководство. В этом контексте я был больше за приглашение другого тренера. Я хотел Де Дзерби».

Напомним, недавно Де Дзерби возглавил «Брайтон».