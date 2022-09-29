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  4. Экс-спортдир Ниццы: «Тренер? Я хотел Де Дзерби»
Франция
29 сентября 2022, 15:24 |
266
0

Экс-спортдир Ниццы: «Тренер? Я хотел Де Дзерби»

Экс-тренер «Шахтера» мог продолжить карьеру во Франции

29 сентября 2022, 15:24 |
266
0
Экс-спортдир Ниццы: «Тренер? Я хотел Де Дзерби»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший спортивный директор «Ницци» Жюльен Фурнье признался, что летом хотел пригласить на должность главного тренера команды не Люсьена Фавра, а Роберто Де Дзерби:

«Мне очень нравится Люсьен Фавр, но он должен работать в установившейся клубной системе с четкими правилами. В команде должна быть военная организация и очень строгое руководство. В этом контексте я был больше за приглашение другого тренера. Я хотел Де Дзерби».

Напомним, недавно Де Дзерби возглавил «Брайтон».

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Источник RMC Sport
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