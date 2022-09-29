Экс-спортдир Ниццы: «Тренер? Я хотел Де Дзерби»
Экс-тренер «Шахтера» мог продолжить карьеру во Франции
Бывший спортивный директор «Ницци» Жюльен Фурнье признался, что летом хотел пригласить на должность главного тренера команды не Люсьена Фавра, а Роберто Де Дзерби:
«Мне очень нравится Люсьен Фавр, но он должен работать в установившейся клубной системе с четкими правилами. В команде должна быть военная организация и очень строгое руководство. В этом контексте я был больше за приглашение другого тренера. Я хотел Де Дзерби».
Напомним, недавно Де Дзерби возглавил «Брайтон».
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