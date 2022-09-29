Французский форвард Карим Бензема вскоре продлит контракт с «Реалом». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Нынешний контракт Бензема истекает летом 2023 года, новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. Переговоры находятся на заключительной стадии.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 4 гола и 1 ассист в 6 матчах за «Реал» во всех турнирах. Ранее 34-летний француз восстановился после травмы колена.