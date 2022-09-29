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Испания
29 сентября 2022, 14:17 |
141
0

Бензема вскоре продлит контракт с Реалом

Форвард останется в Мадриде еще на год

29 сентября 2022, 14:17 |
141
0
Бензема вскоре продлит контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Французский форвард Карим Бензема вскоре продлит контракт с «Реалом». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Нынешний контракт Бензема истекает летом 2023 года, новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. Переговоры находятся на заключительной стадии.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 4 гола и 1 ассист в 6 матчах за «Реал» во всех турнирах. Ранее 34-летний француз восстановился после травмы колена.

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Карим Бензема Реал Мадрид продление контракта Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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