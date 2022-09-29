Испания29 сентября 2022, 14:17 |
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Бензема вскоре продлит контракт с Реалом
Форвард останется в Мадриде еще на год
29 сентября 2022, 14:17 |
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Французский форвард Карим Бензема вскоре продлит контракт с «Реалом». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Нынешний контракт Бензема истекает летом 2023 года, новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. Переговоры находятся на заключительной стадии.
В нынешнем сезоне на счету Бензема 4 гола и 1 ассист в 6 матчах за «Реал» во всех турнирах. Ранее 34-летний француз восстановился после травмы колена.
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