Чемпионат мира29 сентября 2022, 11:51 |
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Кто фаворит ЧМ-2022? Эксперты ставят на Бразилию, Аргентину и Испанию
Сможет ли кто-то остановить сборную Бразилии?
29 сентября 2022, 11:51 |
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Сразу несколько авторитетных СМИ дали свой прогноз на фаворита предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре.
И The Guardian, и Goal.com на первое место в списке фаворитов ставят сборную Бразилии, которая последний раз выигрывала ЧМ 20 лет назад.
У большинства букмекеров команда Тите также считается одним из главных претендентов.
В списке The Guardian в топ-5 входят Аргентина, Испания, Нидерланды и Германия, а у Goal.com вслед за Бразилией идут Франция, Аргентина, Испания и Германия.
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