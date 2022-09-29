Кто фаворит ЧМ-2022? Эксперты ставят на Бразилию, Аргентину и Испанию

Сразу несколько авторитетных СМИ дали свой прогноз на фаворита предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре.

И The Guardian, и Goal.com на первое место в списке фаворитов ставят сборную Бразилии, которая последний раз выигрывала ЧМ 20 лет назад.

У большинства букмекеров команда Тите также считается одним из главных претендентов.

В списке The Guardian в топ-5 входят Аргентина, Испания, Нидерланды и Германия, а у Goal.com вслед за Бразилией идут Франция, Аргентина, Испания и Германия.