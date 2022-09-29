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Англия
29 сентября 2022, 11:27 | Обновлено 29 сентября 2022, 11:40
567
0

Цена вопроса — 120 млн евро. Ливерпуль хочет вундеркинда Бенфики

Мерсисайдцы следят за Энцо Фернандесом

29 сентября 2022, 11:27 | Обновлено 29 сентября 2022, 11:40
567
0
Цена вопроса — 120 млн евро. Ливерпуль хочет вундеркинда Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес в сборной Аргентины

«Ливерпуль» держит в поле зрения 21-летнего аргентинского полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

В контракте хавбека с «орлами» есть пункт об отступных, который составляет 120 млн евро. В «Ливерпуле» могут им воспользоваться, чтобы получить плава на игрока.

Впрочем, источник уверен, что идти на такой шаг «красные» все же не захотят, а будут ждать лета 2023 года, когда и начнут переговоры с «Бенфикой», чтобы снизить стоимость игрока. Контракт Энцо с «Бенфикой» рассчитан до 2027 года.

Напомним, летом этого года «Ливерпуль» купил из Бенфики нападающего Дарвина Нуньеса за 100 млн евро с учетом бонусов.

Ране стало известно, что «Ливерпуль» включился в гонку за украинцем Михаилом Мудриком.

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Источник O Jogo
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