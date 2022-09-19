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Англия
19 сентября 2022, 20:25 | Обновлено 19 сентября 2022, 20:51
1382
5

Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком

Игрок сборной Украины стал предметом многих трансферных спекуляций

19 сентября 2022, 20:25 | Обновлено 19 сентября 2022, 20:51
1382
5
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Английский клуб «Ливерпуль» вступил в гонку за вингером донецкого «Шахтера» Михаилом Мудриком вместе с лидером АПЛ «Арсеналом».

Игрок сборной Украины в последнее время стал предметом многочисленных трансферных спекуляций, и итальянское издание Calciomercato сообщило, что «красные» теперь входят в число клубов, которые внимательно следят за ситуацией.

Летом сообщалось, что «Эвертон» проявлял интерес к 21-летнему вингеру донецкого клуба, но этот шаг не удался. А теперь и «Арсенал», и команда Юргена Клоппа присоединились к гонке.

После ухода Садио Мане в мюнхенскую «Баварию» летом Мудрик может рассматриваться в «Ливерпуле» как более прямая замена, чем Дарвин Нуньес, который является центральным нападающим, считает Liverpool Echo.

«Брентфорд» был ближе всего к подписанию украинца летом, после того как «Арсенал» отказался от потенциальной сделки на сумму в 30 млн фунтов стерлингов.

Журналист Фабрицио Романо рассказал CBS Sport, что Михаил Мудрик «мечтает» играть в Премьер-лиге. И это – мечта, которую он мог бы реализовать с «Ливерпулем»: «Да, я думаю, что каждый парень мечтает играть в Премьер-лиге. «Арсенал» – очень хорошая команда, очень хороший тренер. Мне нравится, как они играют. Но трансфер – это не только мое решение».

В текущем сезоне Мудрик сыграл за «Шахтер» 3 матча в УПЛ, а также 2 поединка Лиги чемпионов, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник Liverpool Echo
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Комментарии 6
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dassin
Минай приєднався до гонки за Мудика
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+2
Умник
Без троллинга.
Просто свое мнение скажу.
Посмотрел матч Реал Атлетико, спецом наблюдал как играет Вальверде.
Тот который тоже как лошадь бежит, чувак возвращается помогает карвахалю, да правда фолы зарабатывет но никаких чистых мячей.
Смотрел на Сане при Флике чувак просто ждал мяча. При Нагельсмане пашет.
Что хочу сказать. Мише нужно быть универсальнее.
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+2
Bulba_sumkin
Десь в стороні курить Циганков и чекає нового контракта від  полка Монако))
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+1
Віталій Ткачук
Бачили як Миколенко грає? В чувака "два серця", він швидше перейде в умовний Ліверпуль, ніж Мудрик в умовний Хетафе. Вже Коваленко перейшов в Аталанту, і що? Правда така: три хвилини за основу, далі оренда, і зараз що не матч, то він один з найгірших в Спеції. 
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0
Віталій Ткачук
А хто ще не вступав в "гонку за Мудриком"? ).Піарять чувака, ніби він Роналдіньйо. По факту, - ніхто, в Ліверпуль? - те саме що в Реал.
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0
Calm
динамофіли як завжди - рвануло сідниці ....
Один да.н написав про "ніхто", який в двох матчах ЛЧ забиває 2 м'ячі і робе 2 паси гольових ... Боже, дай трохи розуму да.ну
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-1
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