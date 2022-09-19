Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком

Английский клуб «Ливерпуль» вступил в гонку за вингером донецкого «Шахтера» Михаилом Мудриком вместе с лидером АПЛ «Арсеналом».

Игрок сборной Украины в последнее время стал предметом многочисленных трансферных спекуляций, и итальянское издание Calciomercato сообщило, что «красные» теперь входят в число клубов, которые внимательно следят за ситуацией.

Летом сообщалось, что «Эвертон» проявлял интерес к 21-летнему вингеру донецкого клуба, но этот шаг не удался. А теперь и «Арсенал», и команда Юргена Клоппа присоединились к гонке.

После ухода Садио Мане в мюнхенскую «Баварию» летом Мудрик может рассматриваться в «Ливерпуле» как более прямая замена, чем Дарвин Нуньес, который является центральным нападающим, считает Liverpool Echo.

«Брентфорд» был ближе всего к подписанию украинца летом, после того как «Арсенал» отказался от потенциальной сделки на сумму в 30 млн фунтов стерлингов.

Журналист Фабрицио Романо рассказал CBS Sport, что Михаил Мудрик «мечтает» играть в Премьер-лиге. И это – мечта, которую он мог бы реализовать с «Ливерпулем»: «Да, я думаю, что каждый парень мечтает играть в Премьер-лиге. «Арсенал» – очень хорошая команда, очень хороший тренер. Мне нравится, как они играют. Но трансфер – это не только мое решение».

В текущем сезоне Мудрик сыграл за «Шахтер» 3 матча в УПЛ, а также 2 поединка Лиги чемпионов, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.