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  4. Зализывали раны или…? Игроки Франции посетили клуб после фиаско с Данией
Лига наций
29 сентября 2022, 09:32 | Обновлено 29 сентября 2022, 10:17
364
0

Зализывали раны или…? Игроки Франции посетили клуб после фиаско с Данией

Французские футболисты отличились

29 сентября 2022, 09:32 | Обновлено 29 сентября 2022, 10:17
364
0
Зализывали раны или…? Игроки Франции посетили клуб после фиаско с Данией
УЕФА

Несколько игроков сборной Франции были замечены в одном из ночных клубов Копенгагена после поражения от команды Дании (0:2) в поединке 6-го тура Лиги наций.

Сообщается, что среди посетивших заведение были защитник Рафаэль Варан и нападающий Оливье Жиру, которого заметили в компании с его датским одноклубником по «Милану» Симоном Кьером.

Напомним, проиграв под занавес групповой стадии Лиги наций датчанам, сборная Франции заняла в своем квартете Дивизиона А третье место. Как известно, команда Дидье Дешама начала текущей турнир в статусе его действующего победителя.

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