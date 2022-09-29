Зализывали раны или…? Игроки Франции посетили клуб после фиаско с Данией
Французские футболисты отличились
Несколько игроков сборной Франции были замечены в одном из ночных клубов Копенгагена после поражения от команды Дании (0:2) в поединке 6-го тура Лиги наций.
Сообщается, что среди посетивших заведение были защитник Рафаэль Варан и нападающий Оливье Жиру, которого заметили в компании с его датским одноклубником по «Милану» Симоном Кьером.
Напомним, проиграв под занавес групповой стадии Лиги наций датчанам, сборная Франции заняла в своем квартете Дивизиона А третье место. Как известно, команда Дидье Дешама начала текущей турнир в статусе его действующего победителя.
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