В Вест Хэме могут распрощаться с Мойесом

Руководство лондонского «Вест Хэм» ждет от команды и, в первую очередь, ее наставника Дэвида Мойеса улучшения результатов. Сейчас «молотобойцы» располагают 4 очками после 7 игр в чемпионате Англии и занимают в турнирной таблице сезона 18 место.

Боссов клуба такие показатели не удовлетворяют. Они считают летние трансферы — в частности, подписания защитника Тило Керера и хавбека «Лиона» Лукаса Пакета — серьезным шагом для выполнения турнирных задач тренерским штабом и командой.

Сообщается, что у Мойеса и его помощников есть пять туров АПЛ для изменения ситуации. В них «Вест Хэм» сыграет с «Вулверхэпмтоном» (уже 1 октября), «Фулхэмом», «Саутгемптоном», «Ливерпулем» и «Борнмутом».

Заметим, что при плохих результатах в чемпионате Англии, «молотобойцы» в группе Лиги конференций имеют 100%-ный результат — в двух стартовых поединка подопечные Мойеса набрали шесть очков.

Несколько дней назад в «Вест Хэме» легендарный экс-игрок команды занял пост спортивного директора.