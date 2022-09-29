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Англия
29 сентября 2022, 08:30 | Обновлено 29 сентября 2022, 08:44
288
0

В Вест Хэме могут распрощаться с Мойесом

Шотландский специалист на грани увольнения

29 сентября 2022, 08:30 | Обновлено 29 сентября 2022, 08:44
288
0
В Вест Хэме могут распрощаться с Мойесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Руководство лондонского «Вест Хэм» ждет от команды и, в первую очередь, ее наставника Дэвида Мойеса улучшения результатов. Сейчас «молотобойцы» располагают 4 очками после 7 игр в чемпионате Англии и занимают в турнирной таблице сезона 18 место.

Боссов клуба такие показатели не удовлетворяют. Они считают летние трансферы — в частности, подписания защитника Тило Керера и хавбека «Лиона» Лукаса Пакета — серьезным шагом для выполнения турнирных задач тренерским штабом и командой.

Сообщается, что у Мойеса и его помощников есть пять туров АПЛ для изменения ситуации. В них «Вест Хэм» сыграет с «Вулверхэпмтоном» (уже 1 октября), «Фулхэмом», «Саутгемптоном», «Ливерпулем» и «Борнмутом».

Заметим, что при плохих результатах в чемпионате Англии, «молотобойцы» в группе Лиги конференций имеют 100%-ный результат — в двух стартовых поединка подопечные Мойеса набрали шесть очков.

Несколько дней назад в «Вест Хэме» легендарный экс-игрок команды занял пост спортивного директора.

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Вест Хэм Дэвид Мойес
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Источник The Telegraph
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