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Англия
22 сентября 2022, 14:59 | Обновлено 22 сентября 2022, 15:12
231
0

Нобл стал спортивным директором Вест Хэма

Легенда «молотобойцев» получил должность в клубе

22 сентября 2022, 14:59 | Обновлено 22 сентября 2022, 15:12
231
0
Нобл стал спортивным директором Вест Хэма
ФК Вест Хэм. Марк Нобл

Воспитанник «Вест Хэма» и бывший капитан команды Марк Нобл назначен спортивным директором клуба.

35-летний Нобл приступит к исполнению своих обязанностей 2 января 2023 года, сообщается на официальном сайте «молотобойцев».

Нобл завершил игровую карьеру в конце прошлого сезона, проведя в «Вест Хэме» 18 лет. Он отыграл 550 матчей за клуб, забил 62 гола и отдал 61 передачу.

Напомним, в конце августа «Вест Хэм» подписал хавбека сборной Бразилии.

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Марк Нобл Вест Хэм
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Источник ФК Вест Хэм
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