Нобл стал спортивным директором Вест Хэма

Воспитанник «Вест Хэма» и бывший капитан команды Марк Нобл назначен спортивным директором клуба.

35-летний Нобл приступит к исполнению своих обязанностей 2 января 2023 года, сообщается на официальном сайте «молотобойцев».

Нобл завершил игровую карьеру в конце прошлого сезона, проведя в «Вест Хэме» 18 лет. Он отыграл 550 матчей за клуб, забил 62 гола и отдал 61 передачу.

Напомним, в конце августа «Вест Хэм» подписал хавбека сборной Бразилии.