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Турция
29 сентября 2022, 07:12 | Обновлено 29 сентября 2022, 07:13
125
0

Надо оперировать. Озила ждет оперативное вмешательство

У немецкого полузащитника проблемы со здоровьем

29 сентября 2022, 07:12 | Обновлено 29 сентября 2022, 07:13
125
0
Надо оперировать. Озила ждет оперативное вмешательство
Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

Как признался президент турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Гексел Гюмюшдаг, в ближайшие три месяца 33-летний Месут Озил партнерам по команде не поможет, так как его ждет операция.

«Для нас большое удовольствие иметь в наличии такого игрока, как Озил. Однако у Месута уже долгое время были проблемы со спиной. По этой причине он провел в этом сезоне на поле только 10-15 минут. Было принято решение провести операцию, чтобы решить проблему.

Месут не поможет нам в течение примерно трех месяцев после вмешательства. А дальше, я думаю, он внесет большой вклад в наши победы. Озил — наша гордость», — заявил Гюмюшдаг.

Нынешний сезон является для Месута Озила дебютным в составе «Истанбул Башакшехир». На сегодня он отыграл за команду в общей сложности 21 минуту. Впервые за команду он вышел на замену в матче чемпионата Турции с «Кайсериспором» (10 минут), затем сыграл в квалификации Лиги конференций с «Антверпеном» (3 минуты) и в матче группового раунда евротурнира с «Фиорентиной» (8 минут).

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Источник Fanatik
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