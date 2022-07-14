ОФИЦИАЛЬНО. Озил – игрок Истанбул Башакшехира
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«Истанбул Башакшехир» официально сообщил о подписании контракта со звездным полузащитником Месутом Озилом. Соглашение рассчитано на год с опцией продления еще на год.
Озил переходит в «Истанбул» на правах свободного агента. Вчера он расторг контракт с «Фенербахче».
По информации турецких СМИ, уход Озила из «Фенербахче» связан с конфликтом с тренером команды Исмаилом Каратом.
✍️🏻 Hoş geldin @M10 pic.twitter.com/SyFOdmH5A1— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 14, 2022
〽️ @M10— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 14, 2022
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