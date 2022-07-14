ОФИЦИАЛЬНО. Озил – игрок Истанбул Башакшехира

«Истанбул Башакшехир» официально сообщил о подписании контракта со звездным полузащитником Месутом Озилом. Соглашение рассчитано на год с опцией продления еще на год.

Озил переходит в «Истанбул» на правах свободного агента. Вчера он расторг контракт с «Фенербахче».

По информации турецких СМИ, уход Озила из «Фенербахче» связан с конфликтом с тренером команды Исмаилом Каратом.