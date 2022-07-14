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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Озил – игрок Истанбул Башакшехира
Турция
14 июля 2022, 14:22 |
390
0

ОФИЦИАЛЬНО. Озил – игрок Истанбул Башакшехира

Хавбек быстро нашел себе новый клуб

14 июля 2022, 14:22 |
390
0
ОФИЦИАЛЬНО. Озил – игрок Истанбул Башакшехира
ФК Истанбул Башакшехир

«Истанбул Башакшехир» официально сообщил о подписании контракта со звездным полузащитником Месутом Озилом. Соглашение рассчитано на год с опцией продления еще на год.

Озил переходит в «Истанбул» на правах свободного агента. Вчера он расторг контракт с «Фенербахче».

По информации турецких СМИ, уход Озила из «Фенербахче» связан с конфликтом с тренером команды Исмаилом Каратом.

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Истанбул Башакшехир Месут Озил трансферы Фенербахче фото
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Источник ФК Истанбул
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