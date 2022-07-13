Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Озил покинул Фенербахче и с Динамо не сыграет
Турция
13 июля 2022, 16:58 |
374
0

ОФИЦИАЛЬНО. Озил покинул Фенербахче и с Динамо не сыграет

Звездный хавбек закончил выступления в турецком клубе

13 июля 2022, 16:58 |
374
0
ОФИЦИАЛЬНО. Озил покинул Фенербахче и с Динамо не сыграет
Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

«Фенербахче» расторг контракт со звездным полузащитником Месутом Озилом.

Сообщается, что трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному соглашению сторон. 

Турецкие СМИ ранее сообщали, что Озил уходит из-за конфликта с тренером Исмаилом Карталом.

«Фенербахче» – первый соперник киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов. Матчи состоятся 20 и 27 июля.

По теме:
ВИДЕО. Первые слова Погба после возвращения в Ювентус
ФОТО. Ярмоленко трогательно попрощался с фанатами Вест Хэма
Шахтер может подписать бразильца из ПАОКа – журналист
Фенербахче трансферы Месут Озил расторжение контракта Истанбул Башакшехир
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Футбол | 13 июля 2022, 11:28 10
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»

Украинский вингер – о переходе в «Аль-Айн»

ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
Футбол | 13 июля 2022, 10:26 34
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн

Эмиратский клуб объявил о трансфере украинца

Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Футбол | 12.07.2022, 23:52
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Футбол | 13.07.2022, 10:45
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Джон ТЕРРИ: «Ван Дейка нельзя считать выдающимся защитником»
Футбол | 13.07.2022, 12:02
Джон ТЕРРИ: «Ван Дейка нельзя считать выдающимся защитником»
Джон ТЕРРИ: «Ван Дейка нельзя считать выдающимся защитником»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
11.07.2022, 21:35 22
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
13.07.2022, 08:43 3
Бокс
ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире
ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире
12.07.2022, 03:10
Теннис
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
12.07.2022, 15:49 16
Футбол
Что будет с Футболами? Ахметов уходит из медийного бизнеса
Что будет с Футболами? Ахметов уходит из медийного бизнеса
11.07.2022, 17:39 24
Футбол
Виталий Кличко рассказал, готов ли ударить путина при встрече
Виталий Кличко рассказал, готов ли ударить путина при встрече
12.07.2022, 03:46
Бокс
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
12.07.2022, 14:44
Бокс
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
12.07.2022, 07:19 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем