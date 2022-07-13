Турция13 июля 2022, 16:58 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Озил покинул Фенербахче и с Динамо не сыграет
Звездный хавбек закончил выступления в турецком клубе
13 июля 2022, 16:58 |
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«Фенербахче» расторг контракт со звездным полузащитником Месутом Озилом.
Сообщается, что трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.
Турецкие СМИ ранее сообщали, что Озил уходит из-за конфликта с тренером Исмаилом Карталом.
«Фенербахче» – первый соперник киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов. Матчи состоятся 20 и 27 июля.
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