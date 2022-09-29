Барселона утратила интерес к Гюндогану
Вероятность сделки крайне невелика
Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вряд ли окажется в «Барселоне» в 2023 году.
Минувшим летом немецкий футболист рассматривался «Барселоной» как альтернатива Бернарду Силве в случае ухода Френки де Йонга, однако все трое в итоге остались в своих клубах.
Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает следующим летом, но «Барселона» уже не считает игрока одной из трансферных целей. В настоящий момент вероятность сделки крайне невелика.
«Манчестер Сити» заинтересован в продлении контракта с Гюндоганом. Ожидается, что переговоры по новому соглашению стартуют зимой.
Ранее сообщалось, что Гюндоган думает о том, чтобы покинуть «Манчестер Сити».
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