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Англия
29 сентября 2022, 05:05 |
81
0

Барселона утратила интерес к Гюндогану

Вероятность сделки крайне невелика

29 сентября 2022, 05:05 |
81
0
Барселона утратила интерес к Гюндогану
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вряд ли окажется в «Барселоне» в 2023 году.

Минувшим летом немецкий футболист рассматривался «Барселоной» как альтернатива Бернарду Силве в случае ухода Френки де Йонга, однако все трое в итоге остались в своих клубах.

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает следующим летом, но «Барселона» уже не считает игрока одной из трансферных целей. В настоящий момент вероятность сделки крайне невелика.

«Манчестер Сити» заинтересован в продлении контракта с Гюндоганом. Ожидается, что переговоры по новому соглашению стартуют зимой.

Ранее сообщалось, что Гюндоган думает о том, чтобы покинуть «Манчестер Сити».

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Источник Marca
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