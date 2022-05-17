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  4. Гюндоган думает о том, чтобы покинуть Манчестер Сити
Англия
17 мая 2022, 06:00 |
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Гюндоган думает о том, чтобы покинуть Манчестер Сити

Клуб не предлагает новый контракт футболисту

17 мая 2022, 06:00 |
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Гюндоган думает о том, чтобы покинуть Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» этим летом может покинуть полузащитник Илкай Гюндоган. 

Контракт 31-летнего игрока с «горожанами» истекает летом 2023 года. «Ман Сити» не планирует продлять с ним соглашение до конца этого сезона. 

Источник утверждает, что 16 мая Гюндоган отправился в Мадрид. Daily Mail сообщает, что ранее футболиста хотел подписать мадридский «Реал».

В этом сезоне Илкай провел 42 матча, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. 

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Источник Daily Mail
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