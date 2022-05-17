Гюндоган думает о том, чтобы покинуть Манчестер Сити

«Манчестер Сити» этим летом может покинуть полузащитник Илкай Гюндоган.

Контракт 31-летнего игрока с «горожанами» истекает летом 2023 года. «Ман Сити» не планирует продлять с ним соглашение до конца этого сезона.

Источник утверждает, что 16 мая Гюндоган отправился в Мадрид. Daily Mail сообщает, что ранее футболиста хотел подписать мадридский «Реал».

В этом сезоне Илкай провел 42 матча, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.