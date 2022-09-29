Джек ГРИЛИШ: «Для меня успех не заключается только в голах и ассистах»
Хавбек «Манчестер Сити» уверен, что сможет заиграть под руководством Пепа Гвардиолы
27-летний полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш не сомневается в своих способностях.
«Мне нужно прибавлять, и никому не следует напоминать мне об этом, потому что я знаю сам. На адаптацию в игровой системе Гвардиолы всегда требуется время, поэтому я уверен, что у меня всё получится.
Для меня успех не заключается только в голах и ассистах. На мой взгляд, в наше время люди слишком помешаны на этих цифрах. Да, результативность важна, но в этом не заключается вся суть футбола», - заявил Грилиш.
Ранее сообщалось, что Грилиш намерен покинуть «Манчестер Сити» в конце сезона.
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