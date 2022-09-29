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Англия
29 сентября 2022, 04:40 | Обновлено 29 сентября 2022, 04:43
43
0

Джек ГРИЛИШ: «Для меня успех не заключается только в голах и ассистах»

Хавбек «Манчестер Сити» уверен, что сможет заиграть под руководством Пепа Гвардиолы

29 сентября 2022, 04:40 | Обновлено 29 сентября 2022, 04:43
43
0
Джек ГРИЛИШ: «Для меня успех не заключается только в голах и ассистах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

27-летний полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш не сомневается в своих способностях.

«Мне нужно прибавлять, и никому не следует напоминать мне об этом, потому что я знаю сам. На адаптацию в игровой системе Гвардиолы всегда требуется время, поэтому я уверен, что у меня всё получится.

Для меня успех не заключается только в голах и ассистах. На мой взгляд, в наше время люди слишком помешаны на этих цифрах. Да, результативность важна, но в этом не заключается вся суть футбола», - заявил Грилиш.

Ранее сообщалось, что Грилиш намерен покинуть «Манчестер Сити» в конце сезона.

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Джек Грилиш Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник ФК Манчестер Сити
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