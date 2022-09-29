Альваро МОРАТА: «Когда нам нужно сделать шаг вперед, мы делаем его»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу над Португалией (1:0) в матче 6-го тура Лиги наций.

«Это был сложный матч. Вы должны понимать уровень игроков, которым обладают португальцы. Мы боролись до конца. Когда нам нужно сделать шаг вперед, мы делаем его. Если бы мы проиграли, то должны были оставить все на поле», - сказал Мората.