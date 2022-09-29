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Испания
29 сентября 2022, 02:17 | Обновлено 29 сентября 2022, 02:37
9
0

Альваро МОРАТА: «Когда нам нужно сделать шаг вперед, мы делаем его»

Форвард сборной Испании – о выходе в плей-офф Лиги наций

29 сентября 2022, 02:17 | Обновлено 29 сентября 2022, 02:37
9
0
Альваро МОРАТА: «Когда нам нужно сделать шаг вперед, мы делаем его»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу над Португалией (1:0) в матче 6-го тура Лиги наций.

«Это был сложный матч. Вы должны понимать уровень игроков, которым обладают португальцы. Мы боролись до конца. Когда нам нужно сделать шаг вперед, мы делаем его. Если бы мы проиграли, то должны были оставить все на поле», - сказал Мората.

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Источник УЕФА
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