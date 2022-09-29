Колумбия – Мексика – 3:2. Большой камбэк. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, который прошел в Санта-Кларе
Сборная Колумбии обыграла Мексику со счетом 3:2 в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Левис» в Санта-Кларе (штат Калифорния).
После первого тайма Колумбия уступала (0:2), но сумела забить три гола и одержать волевую победу. Автором победного гола стал Вильмар Барриос, который отличился на 68-й минуте
Сборная Мексики ведет подготовку к финальной стадии чемпионата мира 2022 в Катаре, где начнут выступление 22 ноября игрой против команды Польши.
Товарищеский матч
Санта-Клара (США), 27 сентября
Колумбия – Мексика – 3:2
Голы: Синистерра, 49, 52, Барриос, 68 – Вега, 6 (пен), Артеага, 29
События матча
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