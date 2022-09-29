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Товарищеские матчи
Колумбия
28.09.2022, FT 3 : 2
Мексика
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Чемпионат мира
29 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 29 сентября 2022, 01:02
87
0

Колумбия – Мексика – 3:2. Большой камбэк. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, который прошел в Санта-Кларе

29 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 29 сентября 2022, 01:02
87
0
Колумбия – Мексика – 3:2. Большой камбэк. Видео голов и обзор матча
Twitter

Сборная Колумбии обыграла Мексику со счетом 3:2 в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Левис» в Санта-Кларе (штат Калифорния).

После первого тайма Колумбия уступала (0:2), но сумела забить три гола и одержать волевую победу. Автором победного гола стал Вильмар Барриос, который отличился на 68-й минуте

Сборная Мексики ведет подготовку к финальной стадии чемпионата мира 2022 в Катаре, где начнут выступление 22 ноября игрой против команды Польши.

Товарищеский матч

Санта-Клара (США), 27 сентября

Колумбия – Мексика – 3:2

Голы: Синистерра, 49, 52, Барриос, 68 – Вега, 6 (пен), Артеага, 29

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Мексика.
52’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Мексика.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Мексика).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Херардо Артеага (Колумбия).
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Источник Sport.ua
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