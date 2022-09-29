Сборная Колумбии обыграла Мексику со счетом 3:2 в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Левис» в Санта-Кларе (штат Калифорния).

После первого тайма Колумбия уступала (0:2), но сумела забить три гола и одержать волевую победу. Автором победного гола стал Вильмар Барриос, который отличился на 68-й минуте

Сборная Мексики ведет подготовку к финальной стадии чемпионата мира 2022 в Катаре, где начнут выступление 22 ноября игрой против команды Польши.

Товарищеский матч

Санта-Клара (США), 27 сентября

Колумбия – Мексика – 3:2

Голы: Синистерра, 49, 52, Барриос, 68 – Вега, 6 (пен), Артеага, 29