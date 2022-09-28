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  4. ЦЫГАНЫК: «Надо ждать жеребьевку Евро, и только потом принимать решение»
Лига наций
28 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 29 сентября 2022, 01:08
371
3

ЦЫГАНЫК: «Надо ждать жеребьевку Евро, и только потом принимать решение»

Футбольный журналист отметил, что сборная Украины проиграла 2 финала за год

28 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 29 сентября 2022, 01:08
371
3
ЦЫГАНЫК: «Надо ждать жеребьевку Евро, и только потом принимать решение»
УАФ. Петраков и Павелко

Футбольный журналист Игорь Цыганык прокомментировал ситуацию вокруг наставника сборной Украины Александра Петракова:

«УАФ проведет анализ и сделает свой выбор. Ситуация такая – у нас за год было два финала – с Уэльсом (0:1) и Шотландией (0:0). Оба мы не выиграли. Мы существенно просели в рейтинге и будет в третьей корзине отбора на Евро-2024, можем получить двух фаворитов и на чемпионат Европы рискуем не поехать. Стратегически у нас сейчас не очень выгодное положение.

Мы сейчас все воспринимаем очень эмоционально. Нужно спокойно сесть и подумать. Я, честно говоря, сильно болел за то, чтобы сборная выиграла и Петраков остался. Чтобы не было лишних разговоров и лишних историй.

Он бы просто продолжал бы отбор, команда была бы во второй корзине, имела бы нормальные шансы на выход в финальную часть Евро-2024. Сейчас мне еще интересно, кто согласится [возглавить сборную Украины после Петракова], так как отбор будет очень сложным. Сейчас будут ждать жеребьевку (9 октября), чтобы понимать, какие наши шансы, и только после этого принимать решение. Не каждый тренер готов прийти в такой ситуации.

Относительно работы Петракова, я не скрывал своего мнения. Итальянская команда вместе с Шевченко проделала хорошую работу, играла против топовых сборных, выиграла свою группу Лиги наций, нормально выглядела в дивизионе А, добыв две победы. На парах Петраков отыграл еще определенную часть отбора.

Петраков попал в такой момент, когда идет смена поколений. Нужно вводить новых футболистов, а это всегда болезненный момент. Но с другой стороны – тренер несет ответственность за результат. В связи с этим он должен объяснить, почему мы не вышли на ЧМ-2022 с самого слабого отбора, который могли получить, и почему мы не выиграли не самую сильную группу в Лиге наций, имея после двух туров шесть очков. Все хотят Реброва, просто он сейчас занят. Маркевич постоянно присутствует в списках кандидатов от СМИ.

Ротаню нужно на чемпионате Европы с молодежкой играть, у него большой успех, он чувствует эту команду, у него еще все впереди. У Руслана первый большой успех, ему нужно спокойно подготовить молодежную команду к Евро-2023. Если разделяться на две команды – это плохо. Если кто-то подберет его команду, а он перейдет [в национальную сборную] – не знаю, насколько это будет правильным. Он должен довести это дело до конца. У нас сейчас очень хорошее молодое поколение футболистов. Я очень рад за Ротаня, я очень за него переживал, точно так же, как и за Петракова. Сейчас ситуация очень сложная».

Опрос

Голосов 162
Должно ли руководство УАФ отправить Александра Петракова в отставку с поста главного тренера сборной Украины?

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79 голосов 48.77 %

Нет. Пусть продолжает работать

65 голосов 40.12 %

Сложно определиться

18 голосов 11.11 %

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Комментарии 3
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Циганик, ну який Маркевич? Петраков нормально працює. 11 очок, 10 забитих голів, з 4 пропущених голів 3 це від скоттів в Глазго, ну там матч не склався. З Уельсом не пощастило. Це футбол. З 18ти матчів під керівництвом Петракова ми програли лише ці дві гри.
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+1
Octopus
Поработал и хватит, несите следующего тренера, я с самого начала был против назначения Петракова, который в результате провалил все задачи.
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0
Remark
Как то глупо ждать жребий чтобы определиться с тренером. Тренер или устраивает или нет, или продолжают контракт или нет - это же все зависит от построение игры тренером, его результатов и понимания нравится такая игра болельщикам или нет; но не в коем случае от жребия турнира.
Все говорят, что кроме Реброва никто возглавить не может, а почему!? Вернидуб не кандидат что ли!!? Как по мне, не плохая кандидатура!
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0
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