Юношеская команда Динамо U-15 сыграла со сверстниками из Боруссии Д

В среду, 28 сентября, команда динамовской академии возрастной категории U15 (футболисты 2008 года рождения) провели очередной контрольный поединок в Германии, где уже второй месяц находятся по приглашению местного ФК «Кельн». Здесь динамовские команды могут полноценно тренироваться и проводить товарищеские матчи с ведущими немецкими академиями.

В этот раз динамовцы встретились со сверстниками из дортмундской «Боруссии», академия которой считается лучшей в Германии.

В игре, в основном, приняли участие футболисты U15 под руководством тренера Евгения Лозинского, к которым присоединились несколько игроков U16 (тренер Юрий Дмитрулин). По такому же принципу сформировали свой состав и дортмундцы. Поединок длился два тайма по 40 минут, получился зрелищным и результативным.

Товарищеский матч

«Боруссия» Дортмунд U15 – «Динамо» U15 – 4:2

«Динамо»: Роенко (Олейник, 56), Перкатюк, Коновалов (Галкин, 56), Чубатюк (Сергиенко, 56), Дорошенко (Панимаш, 41), Романюк (Белевят, 52), Люсин (Кушенко, 41), К.Рыбак (Богомолов, 49), Андрейко (Марченко, 64), Федоренко, Левринец-Чиргадзе (Калинкин, 41).

Голы: (37), (47), (52), (74) – К.Рыбак (35, пен.), Федренко (76)

Нереализованный пенальти: Андрейко (30).