Три команды ДЮФШ Динамо выехали в Германию

В пятницу, 5 августа, три группы динамовской академии возрастных категорий U14, U15 и U16 (футболисты 2007, 2008 и 2009 годов рождения) выехали в немецкий город Кёльн, где будут готовиться к новому сезону.

ФК «Кельн» предоставит динамовцам все необходимое для полноценных тренировок и также посодействует в организации товарищеских матчей с ведущими немецкими академиями.

«Динамо» Киев искренне благодарен Германии за то, что страна очень активно помогает Украине и украинцам. В частности, немецкие клубы проявляют европейскую футбольную солидарность, содействуя и помогая украинским юным спортсменам, особенно футболистам»,- написал официальный сайт киевского «Динамо».