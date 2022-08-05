Три команды ДЮФШ Динамо выехали в Германию
ФК «Кельн» дал возможность юным футболистам тренироваться в Германии
В пятницу, 5 августа, три группы динамовской академии возрастных категорий U14, U15 и U16 (футболисты 2007, 2008 и 2009 годов рождения) выехали в немецкий город Кёльн, где будут готовиться к новому сезону.
ФК «Кельн» предоставит динамовцам все необходимое для полноценных тренировок и также посодействует в организации товарищеских матчей с ведущими немецкими академиями.
«Динамо» Киев искренне благодарен Германии за то, что страна очень активно помогает Украине и украинцам. В частности, немецкие клубы проявляют европейскую футбольную солидарность, содействуя и помогая украинским юным спортсменам, особенно футболистам»,- написал официальный сайт киевского «Динамо».
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країни. З початку повномасштабної російської агресії Україну залишили 10
350 489 осіб. Такі дані наводить Агентство ООН у справах біженців.
Понад 5 млн людей вирушили до Польщі, близько мільйона - до Угорщини,
стільки ж до Румунії та Німеччини. Також близько двох млн осіб
опинилися в Росії.
До Словаччини виїхало 471 тис. українських біженців, до Молдови
- 557 тис. осіб
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Кто и когда вернётся?