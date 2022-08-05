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05 августа 2022, 11:56 | Обновлено 05 августа 2022, 12:28
493
4

Три команды ДЮФШ Динамо выехали в Германию

ФК «Кельн» дал возможность юным футболистам тренироваться в Германии

05 августа 2022, 11:56 | Обновлено 05 августа 2022, 12:28
493
4
Три команды ДЮФШ Динамо выехали в Германию
ФК Динамо Киев. ДЮФШ Динамо

В пятницу, 5 августа, три группы динамовской академии возрастных категорий U14, U15 и U16 (футболисты 2007, 2008 и 2009 годов рождения) выехали в немецкий город Кёльн, где будут готовиться к новому сезону.

ФК «Кельн» предоставит динамовцам все необходимое для полноценных тренировок и также посодействует в организации товарищеских матчей с ведущими немецкими академиями.

«Динамо» Киев искренне благодарен Германии за то, что страна очень активно помогает Украине и украинцам. В частности, немецкие клубы проявляют европейскую футбольную солидарность, содействуя и помогая украинским юным спортсменам, особенно футболистам»,- написал официальный сайт киевского «Динамо».

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Динамо Киев Кельн товарищеские матчи
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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Burevestnik
де тренуються команди ДЮФШ  Шахтаря ? 
можливо хтось підкаже ?   
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+3
Remark
Молодцы!
Ответить
+2
veter
Если бы только они...
-------------
Вторгнення РФ в Україну призвело до масового від'їзду громадян з
країни. З початку повномасштабної російської агресії Україну залишили 10
350 489 осіб. Такі дані наводить Агентство ООН у справах біженців.
Понад 5 млн людей вирушили до Польщі, близько мільйона - до Угорщини,
стільки ж до Румунії та Німеччини. Також близько двох млн осіб
опинилися в Росії. 
 До Словаччини виїхало 471 тис. українських біженців, до Молдови
- 557 тис. осіб
-----------------
Кто и когда вернётся?
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-2
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