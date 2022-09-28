Лунин и Федотов получили награду от Marca

Украинские вратари Андрей Лунин («Реал» Мадрид) и Никита Федотов («Понферрадина Б») получили приз фейр-плей имени Антонио Пуэрты и Даниэля Харке от испанской газеты Marca.

Этой наградой Marca выразила солидарность украинцам, которые по-разному поддерживают украинский народ во время российского вторжения. Никита Федотов два месяца защищал Украину в составе ВСУ, а Андрей Лунин использует свою популярность и медийность, чтобы освещать события в Украине и призывать мировое сообщество поддерживать украинский народ.

Андрей Лунин не смог побывать на награждении Marca Awards Gala, потому что вчера, 27 сентября, провел матч за сборную Украины против Шотландии в Лиге наций. Никита Федотов посетил мероприятие и призвал Европу продолжать поддерживать Украину, чтобы как можно скорее закончить войну.



Трофей фейр-плей имени Антонио Пуэрты и Даниэля Харке вручается ежегодно и назван в честь двух испанских футболистов, трагически погибших из-за сердечного приступа.