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Сборная УКРАИНЫ
28 сентября 2022, 22:25 |
98
0

Лунин и Федотов получили награду от Marca

Вратари получили приз фейр-плей имени Антонио Пуэрты и Даниэля Харке

28 сентября 2022, 22:25 |
98
0
Лунин и Федотов получили награду от Marca
Marca. Никита Федотов

Украинские вратари Андрей Лунин («Реал» Мадрид) и Никита Федотов («Понферрадина Б») получили приз фейр-плей имени Антонио Пуэрты и Даниэля Харке от испанской газеты Marca.

Этой наградой Marca выразила солидарность украинцам, которые по-разному поддерживают украинский народ во время российского вторжения. Никита Федотов два месяца защищал Украину в составе ВСУ, а Андрей Лунин использует свою популярность и медийность, чтобы освещать события в Украине и призывать мировое сообщество поддерживать украинский народ.

Андрей Лунин не смог побывать на награждении Marca Awards Gala, потому что вчера, 27 сентября, провел матч за сборную Украины против Шотландии в Лиге наций. Никита Федотов посетил мероприятие и призвал Европу продолжать поддерживать Украину, чтобы как можно скорее закончить войну.

Трофей фейр-плей имени Антонио Пуэрты и Даниэля Харке вручается ежегодно и назван в честь двух испанских футболистов, трагически погибших из-за сердечного приступа.

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Андрей Лунин Никита Федотов Marca
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Источник Marca
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