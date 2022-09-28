Экс-футболисты из россии получили повестки из военкоматов и подали жалобу
А что, что-то не так?
Глава так называемого «общероссийского профсоюза футболистов» россии сообщил, что к нему обратились три экс-футболиста, получивших повестки из военкоматов:
«Из действующих футболистов никто не обращался. Но у меня есть обращение от трех ребят, которые завершили карьеры. Можем помочь консультациям.
Наша основная задача – защита прав футболистов в их отношениях с работодателями. Поэтому здесь можем только дать какие-то человеческие советы», – приводят слова чиновника местные СМИ.
Ранее сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Петракова заняла 22-е место в рейтинге наций, а надо было 21-е
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года