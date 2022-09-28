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Россия
28 сентября 2022, 21:18 |
3047
2

Экс-футболисты из россии получили повестки из военкоматов и подали жалобу

А что, что-то не так?

28 сентября 2022, 21:18 |
3047
2
Экс-футболисты из россии получили повестки из военкоматов и подали жалобу
JoyReactor

Глава так называемого «общероссийского профсоюза футболистов» россии сообщил, что к нему обратились три экс-футболиста, получивших повестки из военкоматов:

«Из действующих футболистов никто не обращался. Но у меня есть обращение от трех ребят, которые завершили карьеры. Можем помочь консультациям.

Наша основная задача – защита прав футболистов в их отношениях с работодателями. Поэтому здесь можем только дать какие-то человеческие советы», – приводят слова чиновника местные СМИ.

Ранее сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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zhyr
а ви кричіть "спорт вне политики" ))))
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+4
Петр Яновский
Там вообще пошла жара. Мужьям пропагандонш повестки выдают и прочей шобле. Днем с огнем не найти Z на автомобилях Первые две партии уже утилизированы прямо при разгрузке. Еще часть в первых боях. Это стадо под Лиманом уже в котле.
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