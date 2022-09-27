Россия27 сентября 2022, 17:43 |
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Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
А что случилось?
27 сентября 2022, 17:43 |
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Несколько сотрудников рфс отказались возвращаться в россию из Кыргызстана после товарищеского матча в Бишкеке.
Сообщается, что в рф не вернулись пятеро сотрудников сборной из-за частичной мобилизации. Речь идет об административном штабе команды.
В рфс отказались комментировать эту информацию, а сотрудники, которые не вернулись, заявили, что улетели в отпуск.
Сборная россии со счетом 2:1 обыграла команду Кыргызстана в товарищеском матче, который состоялся 24 сентября.
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