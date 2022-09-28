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  4. Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?
Украина. Премьер лига
28 сентября 2022, 20:59 | Обновлено 28 сентября 2022, 21:02
2403
0

Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?

У украинского специалиста солидный контракт с эмиратским клубом

28 сентября 2022, 20:59 | Обновлено 28 сентября 2022, 21:02
2403
0
Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?
Instagram. Сергей Ребров

Украинский тренер клуба «Аль-Айна» и ОАЭ Сергей Ребров достиг определенной договоренности с «Динамо».

Журналист Роберто Моралес заявил, что отношения между Ребровым и «Динамо» нормализовались и обе стороны готовы к сотрудничеству:

«У Динамо есть желание и концептуальная договоренность по поводу будущего гипотетического сотрудничества, оно достигнуто. Такой войны, как у Павелко с Шевченко нет. Там не против продолжить сотрудничество.

Но у него контракт с «Аль-Айном» до лета следующего года. Ребров там получает три миллиона евро плюс бонусы. У него контракт рассчитан под Лигу чемпионов АФК.

Если он проходит групповой турнир и выходит в плей-офф, то этот контракт продолжают, так как плей-офф начинается с лета. Там крутое предложение, там он долгое время работает, там деньги».

Ранее стало известно, что Сергей Ребров является приоритетом для УАФ.

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Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Сергей Ребров Динамо Киев Аль-Айн Роберто Моралес зарплаты
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Источник ТаТоТаке
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