Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?

Украинский тренер клуба «Аль-Айна» и ОАЭ Сергей Ребров достиг определенной договоренности с «Динамо».

Журналист Роберто Моралес заявил, что отношения между Ребровым и «Динамо» нормализовались и обе стороны готовы к сотрудничеству:

«У Динамо есть желание и концептуальная договоренность по поводу будущего гипотетического сотрудничества, оно достигнуто. Такой войны, как у Павелко с Шевченко нет. Там не против продолжить сотрудничество.

Но у него контракт с «Аль-Айном» до лета следующего года. Ребров там получает три миллиона евро плюс бонусы. У него контракт рассчитан под Лигу чемпионов АФК.

Если он проходит групповой турнир и выходит в плей-офф, то этот контракт продолжают, так как плей-офф начинается с лета. Там крутое предложение, там он долгое время работает, там деньги».

Ранее стало известно, что Сергей Ребров является приоритетом для УАФ.