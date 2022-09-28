Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?
У украинского специалиста солидный контракт с эмиратским клубом
Украинский тренер клуба «Аль-Айна» и ОАЭ Сергей Ребров достиг определенной договоренности с «Динамо».
Журналист Роберто Моралес заявил, что отношения между Ребровым и «Динамо» нормализовались и обе стороны готовы к сотрудничеству:
«У Динамо есть желание и концептуальная договоренность по поводу будущего гипотетического сотрудничества, оно достигнуто. Такой войны, как у Павелко с Шевченко нет. Там не против продолжить сотрудничество.
Но у него контракт с «Аль-Айном» до лета следующего года. Ребров там получает три миллиона евро плюс бонусы. У него контракт рассчитан под Лигу чемпионов АФК.
Если он проходит групповой турнир и выходит в плей-офф, то этот контракт продолжают, так как плей-офф начинается с лета. Там крутое предложение, там он долгое время работает, там деньги».
Ранее стало известно, что Сергей Ребров является приоритетом для УАФ.
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