Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном

По информации ТаТоТаке, тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров остается приоритетным вариантом для УАФ на замену Александра Петракова в сборной Украины.

Однако все еще существует проблема с контрактом Реброва. Договор завершается в мае, а отбор на Евро-2024 стартует в марте. Пока нет понимания, как можно решить эту проблему.

Кроме того, есть вопросы по азиатской Лиге чемпионов. Этот турнир является приоритетным для клуба, но основные матчи начнутся уже летом, и если команда Реброва преодолеет групповой этап, то на игры плей-офф руководство не захочет отпускать Реброва.

Контракт Петракова с УАФ завершается в конце этого года.