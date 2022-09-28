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  4. Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Чемпионат Европы
28 сентября 2022, 17:30 |
608
0

Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном

Кто может заменить Петракова?

28 сентября 2022, 17:30 |
608
0
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

По информации ТаТоТаке, тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров остается приоритетным вариантом для УАФ на замену Александра Петракова в сборной Украины.

Однако все еще существует проблема с контрактом Реброва. Договор завершается в мае, а отбор на Евро-2024 стартует в марте. Пока нет понимания, как можно решить эту проблему.

Кроме того, есть вопросы по азиатской Лиге чемпионов. Этот турнир является приоритетным для клуба, но основные матчи начнутся уже летом, и если команда Реброва преодолеет групповой этап, то на игры плей-офф руководство не захочет отпускать Реброва.

Контракт Петракова с УАФ завершается в конце этого года.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Аль-Айн Александр Петраков
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Источник ТаТоТаке
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