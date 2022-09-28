Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Кто может заменить Петракова?
По информации ТаТоТаке, тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров остается приоритетным вариантом для УАФ на замену Александра Петракова в сборной Украины.
Однако все еще существует проблема с контрактом Реброва. Договор завершается в мае, а отбор на Евро-2024 стартует в марте. Пока нет понимания, как можно решить эту проблему.
Кроме того, есть вопросы по азиатской Лиге чемпионов. Этот турнир является приоритетным для клуба, но основные матчи начнутся уже летом, и если команда Реброва преодолеет групповой этап, то на игры плей-офф руководство не захочет отпускать Реброва.
Контракт Петракова с УАФ завершается в конце этого года.
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