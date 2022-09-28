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  4. Джастин ЛОНВЕЙК: «В Динамо очень хорошо заботятся об игроках»
Украина. Премьер лига
28 сентября 2022, 20:45 |
212
0

Джастин ЛОНВЕЙК: «В Динамо очень хорошо заботятся об игроках»

Нидерландский хавбек – о переходе в «Динамо»

28 сентября 2022, 20:45 |
212
0
Джастин ЛОНВЕЙК: «В Динамо очень хорошо заботятся об игроках»
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк прокомментировал свой переход в «Динамо» Киев:

«Безопасность была на первом месте в моем выборе. Спортивная картинка здесь очень красивая. Мы с отцом поговорили с людьми, которые живут в Киеве. Они подтвердили нам, что здесь хорошо заботятся об игроках.

Я адаптируюсь как можно скорее, чтобы выйти на поле. Переход в «Динамо» — действительно новый уровень. Надеюсь, что мы сможем пробиться дальше в Лиге Европы или выйти в Лигу конференций, чтобы играть в еврокубках после зимы».

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Джастин Лонвейк Динамо Киев
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Источник NOS.nl
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