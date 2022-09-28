Джастин ЛОНВЕЙК: «В Динамо очень хорошо заботятся об игроках»

Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк прокомментировал свой переход в «Динамо» Киев:

«Безопасность была на первом месте в моем выборе. Спортивная картинка здесь очень красивая. Мы с отцом поговорили с людьми, которые живут в Киеве. Они подтвердили нам, что здесь хорошо заботятся об игроках.

Я адаптируюсь как можно скорее, чтобы выйти на поле. Переход в «Динамо» — действительно новый уровень. Надеюсь, что мы сможем пробиться дальше в Лиге Европы или выйти в Лигу конференций, чтобы играть в еврокубках после зимы».