Джастин ЛОНВЕЙК: «В Динамо очень хорошо заботятся об игроках»
Нидерландский хавбек – о переходе в «Динамо»
Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк прокомментировал свой переход в «Динамо» Киев:
«Безопасность была на первом месте в моем выборе. Спортивная картинка здесь очень красивая. Мы с отцом поговорили с людьми, которые живут в Киеве. Они подтвердили нам, что здесь хорошо заботятся об игроках.
Я адаптируюсь как можно скорее, чтобы выйти на поле. Переход в «Динамо» — действительно новый уровень. Надеюсь, что мы сможем пробиться дальше в Лиге Европы или выйти в Лигу конференций, чтобы играть в еврокубках после зимы».
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