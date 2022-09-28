Украина. Премьер лига28 сентября 2022, 18:27 | Обновлено 28 сентября 2022, 18:54
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Ингулец сообщил о подписании трех новичков
Команду усилили Роман Пидкивка, Андрей Кухарук и Даниил Кравчук
28 сентября 2022, 18:27 | Обновлено 28 сентября 2022, 18:54
462
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«Ингулец» официально сообщил о подписании трех новичков. Речь идет о голкипере Романе Пидкивке, хавбеке Андрее Кухаруке и форварде Данииле Кравчуке.
При этом в заявку на сезон УПЛ Пидкивка был внесен еще 21 сентября. Прошлый сезон 27-летний вратарь провел в «Черноморце».
Кухарук в сезоне 2021/2022 защищал цвета «Руха», а Кухарук играл за «Ворсклу». Форвард уже отличился забитым голом в спарринге с «Кривбассом» (2:2).
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