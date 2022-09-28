Ингулец сообщил о подписании трех новичков

«Ингулец» официально сообщил о подписании трех новичков. Речь идет о голкипере Романе Пидкивке, хавбеке Андрее Кухаруке и форварде Данииле Кравчуке.

При этом в заявку на сезон УПЛ Пидкивка был внесен еще 21 сентября. Прошлый сезон 27-летний вратарь провел в «Черноморце».

Кухарук в сезоне 2021/2022 защищал цвета «Руха», а Кухарук играл за «Ворсклу». Форвард уже отличился забитым голом в спарринге с «Кривбассом» (2:2).