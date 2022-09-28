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Украина. Премьер лига
28 сентября 2022, 18:27 | Обновлено 28 сентября 2022, 18:54
462
0

Ингулец сообщил о подписании трех новичков

Команду усилили Роман Пидкивка, Андрей Кухарук и Даниил Кравчук

28 сентября 2022, 18:27 | Обновлено 28 сентября 2022, 18:54
462
0
Ингулец сообщил о подписании трех новичков
ФК Ингулец

«Ингулец» официально сообщил о подписании трех новичков. Речь идет о голкипере Романе Пидкивке, хавбеке Андрее Кухаруке и форварде Данииле Кравчуке.

При этом в заявку на сезон УПЛ Пидкивка был внесен еще 21 сентября. Прошлый сезон 27-летний вратарь провел в «Черноморце».

Кухарук в сезоне 2021/2022 защищал цвета «Руха», а Кухарук играл за «Ворсклу». Форвард уже отличился забитым голом в спарринге с «Кривбассом» (2:2).

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Ингулец трансферы трансферы УПЛ Роман Пидкивка Андрей Кухарук Даниил Кравчук
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