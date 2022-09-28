Испания28 сентября 2022, 17:31 |
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Еще один защитник Барселоны получил травму
Лазарет команды пополнил Эктор Бельерин
28 сентября 2022, 17:31 |
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«Барселона» официально сообщила о том, что защитник команды Эктор Бельерин получил травму на тренировке. У него повреждена камбаловидная мышца левой ноги.
По прогнозам врачей, Бельерин пропустит 3-4 недели. Это значит, что он не сыграет в обеих матчах Лиги чемпионов против «Интера» (4 и 12 октября) и Эль Класико против «Реала» (16 октября).
Это уже третий защитник «Барселоны», который получил травму за последние дни. Ранее из строя выбыли Жуль Кунде и Рональд Араухо.
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