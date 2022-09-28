ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал 18-летнего бразильского полузащитника

ФК «Металлист 1925» заключил трехлетний контракт с бразильским полузащитником. Игроком юношеской команды стал 18-летний Игор Ногейра.

Игорь Энрике родился в бразильском городе Альтероза штата Минас-Жейрас. До перехода в харьковский клуб играл за юношескую и молодежную команду «Америки Минейро» (39 матчей, 3 гола).

Основная позиция – левый полузащитник. В составе «Металлиста 1925» Youth будет выступать под 33-м номером.

Ранее сообщалось, что Эдмар будет работать одним из тренеров юношеской команды «Металлиста 1925».