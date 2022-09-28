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  4. Трубин назвал цель молодежной сборной Украины на Евро-2023
Молодежные турниры
28 сентября 2022, 16:29 |
606
0

Трубин назвал цель молодежной сборной Украины на Евро-2023

Хотят выйти на Олимпиаду

28 сентября 2022, 16:29 |
606
0
Трубин назвал цель молодежной сборной Украины на Евро-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь молодежной сборной Украины Анатолий Трубин считает, что на Евро-2023 команде нужно быть амбициозной и бороться за выход на Олимпиаду-2024.

Для этого нужно финишировать в топ-3.

«Евро — это витрина для футболистов, все будут смотреть, что собраны самые перспективные и молодые игроки. Мы будем с нетерпением ждать этого события, будем готовиться».

«Еще много времени, но нужно еще больше работать и выходить на Олимпиаду. Это наша цель», — сказал Трубин.

Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля.

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Источник Суспильне спорт
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