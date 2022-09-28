Трубин назвал цель молодежной сборной Украины на Евро-2023

Вратарь молодежной сборной Украины Анатолий Трубин считает, что на Евро-2023 команде нужно быть амбициозной и бороться за выход на Олимпиаду-2024.

Для этого нужно финишировать в топ-3.

«Евро — это витрина для футболистов, все будут смотреть, что собраны самые перспективные и молодые игроки. Мы будем с нетерпением ждать этого события, будем готовиться».

«Еще много времени, но нужно еще больше работать и выходить на Олимпиаду. Это наша цель», — сказал Трубин.

Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля.