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  4. Александр ПАНКОВ – Палкину: «Ты такой же, как ФИФА»
Украина. Премьер лига
28 сентября 2022, 15:55 |
591
0

Александр ПАНКОВ – Палкину: «Ты такой же, как ФИФА»

Известный агент – о высказываниях гендиректора «Шахтера»

28 сентября 2022, 15:55 |
591
0
Александр ПАНКОВ – Палкину: «Ты такой же, как ФИФА»
Инстаграм Александра Панкова

Известный агент Александр Панков резко отреагировал на слова генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина, который сказал, что ФИФА действует «почти как монополия».

– Палкин за монополию заговорил. Сергей Анатольевич, неприятно с монополией бороться? Сергей, за стол ты тоже садишься только с двумя людьми. Один – легенда клуба и бывший капитан, а второй контролирует 95% футболистов твоего клуба. Так что ты лучше знаешь о монополии, и ты такой же, как ФИФА, – написал Панков в инстаграме.

Что касается людей о которых говорил Панков, то это Дарио Срна и Вадим Шаблий.

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ФИФА Сергей Палкин Шахтер Донецк Александр Панков
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