Александр ПАНКОВ – Палкину: «Ты такой же, как ФИФА»

Известный агент Александр Панков резко отреагировал на слова генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина, который сказал, что ФИФА действует «почти как монополия».

– Палкин за монополию заговорил. Сергей Анатольевич, неприятно с монополией бороться? Сергей, за стол ты тоже садишься только с двумя людьми. Один – легенда клуба и бывший капитан, а второй контролирует 95% футболистов твоего клуба. Так что ты лучше знаешь о монополии, и ты такой же, как ФИФА, – написал Панков в инстаграме.

Что касается людей о которых говорил Панков, то это Дарио Срна и Вадим Шаблий.