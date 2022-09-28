Александр ПАНКОВ – Палкину: «Ты такой же, как ФИФА»
Известный агент – о высказываниях гендиректора «Шахтера»
Известный агент Александр Панков резко отреагировал на слова генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина, который сказал, что ФИФА действует «почти как монополия».
– Палкин за монополию заговорил. Сергей Анатольевич, неприятно с монополией бороться? Сергей, за стол ты тоже садишься только с двумя людьми. Один – легенда клуба и бывший капитан, а второй контролирует 95% футболистов твоего клуба. Так что ты лучше знаешь о монополии, и ты такой же, как ФИФА, – написал Панков в инстаграме.
Что касается людей о которых говорил Панков, то это Дарио Срна и Вадим Шаблий.
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