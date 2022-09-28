ВИДЕО. Мудрик признан Львом матча с Шотландией

Вингер «Шахтер» и сборная Украины Михаил Мудрик признан Львом матча с Шотландией (0:0) в заключительном туре Лиги наций.

За Михаила проголосовали 34% болельщиков. 22% отдали голоса за защитника Виталия Миколенко, третье место в голосовании занял нападающий Артем Довбик – 9%.

Во вторник, 27 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Украина – Шотландия, завершившийся вничью 0:0.

В итоге сборная Украины заняла второе место в своей группе, оставшись в дивизионе B.