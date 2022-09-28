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  4. ВИДЕО. Мудрик признан Львом матча с Шотландией
Лига наций
28 сентября 2022, 15:42 |
371
0

ВИДЕО. Мудрик признан Львом матча с Шотландией

Михаил был самым активным на поле, но результата это не принесло

28 сентября 2022, 15:42 |
371
0
ВИДЕО. Мудрик признан Львом матча с Шотландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Шахтер» и сборная Украины Михаил Мудрик признан Львом матча с Шотландией (0:0) в заключительном туре Лиги наций.

За Михаила проголосовали 34% болельщиков. 22% отдали голоса за защитника Виталия Миколенко, третье место в голосовании занял нападающий Артем Довбик – 9%.

Во вторник, 27 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Украина – Шотландия, завершившийся вничью 0:0.

В итоге сборная Украины заняла второе место в своей группе, оставшись в дивизионе B.

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Михаил Мудрик сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций Украина - Шотландия
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Источник Украинская ассоциация футбола
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