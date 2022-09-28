Лига наций28 сентября 2022, 15:42 |
371
0
ВИДЕО. Мудрик признан Львом матча с Шотландией
Михаил был самым активным на поле, но результата это не принесло
28 сентября 2022, 15:42 |
371
0
Вингер «Шахтер» и сборная Украины Михаил Мудрик признан Львом матча с Шотландией (0:0) в заключительном туре Лиги наций.
За Михаила проголосовали 34% болельщиков. 22% отдали голоса за защитника Виталия Миколенко, третье место в голосовании занял нападающий Артем Довбик – 9%.
Во вторник, 27 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Украина – Шотландия, завершившийся вничью 0:0.
В итоге сборная Украины заняла второе место в своей группе, оставшись в дивизионе B.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 сентября 2022, 11:33 4
Британец поставил ультиматум украинскому чемпиону
Футбол | 27 сентября 2022, 20:23 27
Хет-трик Сикана во втором тайме принес победу нашей команде
Футбол | 27.09.2022, 16:39
Футбол | 28.09.2022, 14:18
Футбол | 27.09.2022, 17:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.09.2022, 16:49 9
28.09.2022, 00:23 2
28.09.2022, 02:41 2
26.09.2022, 20:23 1
26.09.2022, 16:11 2
27.09.2022, 01:49
27.09.2022, 20:20 44
27.09.2022, 15:10 25