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  4. ДЖОКОВИЧ: «Прощальный матч Федерера – один из лучших моментов в теннисе»
ATP
28 сентября 2022, 15:01 | Обновлено 28 сентября 2022, 15:22
217
1

ДЖОКОВИЧ: «Прощальный матч Федерера – один из лучших моментов в теннисе»

Сербский теннисист счастлив, что делил корт с швейцарцем

28 сентября 2022, 15:01 | Обновлено 28 сентября 2022, 15:22
217
1
ДЖОКОВИЧ: «Прощальный матч Федерера – один из лучших моментов в теннисе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Роджер Федерер (обнимаются)

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович поделился мнением об уходе из тенниса Роджера Федерера.

«Я очень уважаю Роджера, учитывая то, сколько он всего сделал для нашего спорта. У него была эпическая карьера, он может ей гордиться. Федерер стал одним из самых узнаваемых спортсменов в истории. Его уход — грустный момент.

Думаю, что мы все согласимся: его прощальный матч и уход были одними из лучших моментов в теннисе.

У меня его матч вызвал смешанные чувства. Было грустно, так как из спорта уходит один из величайших игроков в истории. Но я в то же время увидел, что он был счастлив. Было здорово оказаться рядом с ним», – сказал Джокович.

Отметим, что Федерер попрощался с теннисом на Кубке Лейвера.

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Источник Tennis365
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Комментарии 1
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ass36
Вся элитная медицина работала на Федерера, и то не в силах поставить его на корт, годы свое взяли, нече скоро гуманоидов будут тренировать все к этому движется.
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