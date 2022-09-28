ДЖОКОВИЧ: «Прощальный матч Федерера – один из лучших моментов в теннисе»

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович поделился мнением об уходе из тенниса Роджера Федерера.

«Я очень уважаю Роджера, учитывая то, сколько он всего сделал для нашего спорта. У него была эпическая карьера, он может ей гордиться. Федерер стал одним из самых узнаваемых спортсменов в истории. Его уход — грустный момент.

Думаю, что мы все согласимся: его прощальный матч и уход были одними из лучших моментов в теннисе.

У меня его матч вызвал смешанные чувства. Было грустно, так как из спорта уходит один из величайших игроков в истории. Но я в то же время увидел, что он был счастлив. Было здорово оказаться рядом с ним», – сказал Джокович.

Отметим, что Федерер попрощался с теннисом на Кубке Лейвера.