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Испания
28 сентября 2022, 13:28 | Обновлено 28 сентября 2022, 14:27
1602
0

Реал пожертвовал семизначную сумму для Украины

Испанский гранд выделил более 1 миллиона евро на смягчение последствий войны

28 сентября 2022, 13:28 | Обновлено 28 сентября 2022, 14:27
1602
0
Реал пожертвовал семизначную сумму для Украины
ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» отчитался о результатах благотворительной компании «Все для Украины».

Через фонд испанский клуб пожертвовал более 1 миллиона евро на смягчение последствий российского военного вторжения.

Денежные средства были предназначены на еду, медикаменты, одеяла, кровати и другие основные гуманитарные потребности украинцев, которые пострадали от российской агрессии.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет потягаться с «Барселоной» и «Ливерпулем» за хавбека «Реала».

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Источник ФК Реал Мадрид
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