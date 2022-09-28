Реал пожертвовал семизначную сумму для Украины

Мадридский «Реал» отчитался о результатах благотворительной компании «Все для Украины».

Через фонд испанский клуб пожертвовал более 1 миллиона евро на смягчение последствий российского военного вторжения.

Денежные средства были предназначены на еду, медикаменты, одеяла, кровати и другие основные гуманитарные потребности украинцев, которые пострадали от российской агрессии.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет потягаться с «Барселоной» и «Ливерпулем» за хавбека «Реала».