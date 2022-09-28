Ньюкасл хочет потягаться с Барселоной и Ливерпулем за хавбека Реала
«Сороки» рассчитывают на укрепление средней линии
В английской Премьер-лиге может продолжить свою карьеру полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио. Претендует на него «Ньюкасл».
Впрочем, «сороки» не единственные, кому интересен 26-летний хавбек. В борьбе за право подписания Асенсио Ньюкасл будет конкурировать с «Барселоной», «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом».
Клубы рассчитывают на договор с Марко Асенсио на правах свободного агента, ведь летом 2023 года истечет срок действия его контракта с «Реалом». Представители «Ньюкасла» якобы уже провели переговоры с агентом футболиста.
4 матча, 1 гол – таковы игровые показатели Асенсио в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что «Ньюкаслу» интересен полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик.
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