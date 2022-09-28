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Англия
28 сентября 2022, 11:38 | Обновлено 28 сентября 2022, 11:52
437
0

Ньюкасл хочет потягаться с Барселоной и Ливерпулем за хавбека Реала

«Сороки» рассчитывают на укрепление средней линии

28 сентября 2022, 11:38 | Обновлено 28 сентября 2022, 11:52
437
0
Ньюкасл хочет потягаться с Барселоной и Ливерпулем за хавбека Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

В английской Премьер-лиге может продолжить свою карьеру полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио. Претендует на него «Ньюкасл».

Впрочем, «сороки» не единственные, кому интересен 26-летний хавбек. В борьбе за право подписания Асенсио Ньюкасл будет конкурировать с «Барселоной», «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом».

Клубы рассчитывают на договор с Марко Асенсио на правах свободного агента, ведь летом 2023 года истечет срок действия его контракта с «Реалом». Представители «Ньюкасла» якобы уже провели переговоры с агентом футболиста.

4 матча, 1 гол – таковы игровые показатели Асенсио в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Ньюкаслу» интересен полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик.

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Источник Mundo Deportivo
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