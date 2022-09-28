Новичок Динамо сыграл за сборную Ямайки против Аргентины

В ночь на среду, 28 сентября, в американском Харрисоне на стадионе «Ред Булл Арена» прошел товарищеский матч между сборными Аргентины и Ямайки (3:0).

Динамовец Кахим Перрис вышел на замену на 79-й минуте. Этот поединок стал для полузащитника седьмым в составе «реггис», результативными действиями за национальную сборную игрок «бело-синих» пока не отличался.

Этот матч стал последним для Ямайки в нынешнем году. Следующий запланирован на 26 марта 2023-го, когда «реггис» сыграют на выезде с Мексикой в рамках Лиги наций КОНКАКАФ в Дивизионе А.

Товарищеский матч

Аргентина – Ямайка – 3:0

Голы: Хулиан Альварес, 13, Лионель Месси, 87, 89.