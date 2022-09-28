Андрей Ярмоленко обошел Андрея Шевченко по числу матчей за сборную

Поединок с Шотландией (0:0) стал 112-м для Андрея Ярмоленко в рядах сборной Украины. Тем самым, обойдя Андрея Шевченко, он вышел на вторую строчку топ-гвардейцев нашей национальной дружины. 37 встреч Ярмоленко отыграл в «товарняках», 35 - в чемпионатах мира, 27 - в чемпионатах Европы, 11 - в Лиге наций и 2 - в международных турнирах.

В 70 матчах Андрей представлял в сборной «Динамо», в 32-х – «Вест Хэм», в 7 – дортмундскую «Боруссию», в 3-х – «Аль-Айн».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

Всего ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ 1. Анатолий ТИМОЩУК 144 45 28 - 8 63 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 112 35 27 11 2 37 3. Андрей ШЕВЧЕНКО 111 45 29 - 1 36 4. Андрей ПЯТОВ 102 37 29 7 1 28 5. Руслан РОТАНЬ 100 30 16 - 5 49 6. Олег ГУСЕВ 98 32 21 - 3 42 7. Александр ШОВКОВСКИЙ 92 32 25 - 7 28 8. Евгений КОНОПЛЯНКА 86 19 23 5 2 37 9. Сергей РЕБРОВ 75 28 18 - 4 25 10. Андрей ВОРОНИН 74 21 21 - 2 30

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.