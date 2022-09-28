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Сборная УКРАИНЫ
28 сентября 2022, 12:43 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:52
203
0

Андрей Ярмоленко обошел Андрея Шевченко по числу матчей за сборную

Ярмоленко 112-й раз сыграл за национальную дружину

28 сентября 2022, 12:43 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:52
203
0
Андрей Ярмоленко обошел Андрея Шевченко по числу матчей за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с Шотландией (0:0) стал 112-м для Андрея Ярмоленко в рядах сборной Украины. Тем самым, обойдя Андрея Шевченко, он вышел на вторую строчку топ-гвардейцев нашей национальной дружины. 37 встреч Ярмоленко отыграл в «товарняках», 35 - в чемпионатах мира, 27 - в чемпионатах Европы, 11 - в Лиге наций и 2 - в международных турнирах.

В 70 матчах Андрей представлял в сборной «Динамо», в 32-х – «Вест Хэм», в 7 – дортмундскую «Боруссию», в 3-х – «Аль-Айн».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

 

 

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

1.

Анатолий ТИМОЩУК

144

45

28

-

8

63

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

112

35

27

11

2

37

3.

Андрей ШЕВЧЕНКО

111

45

29

-

1

36

4.

Андрей ПЯТОВ

102

37

29

7

1

28

5.

Руслан РОТАНЬ

100

30

16

-

5

49

6.

Олег ГУСЕВ

98

32

21

-

3

42

7.

Александр ШОВКОВСКИЙ

92

32

25

-

7

28

8.

Евгений КОНОПЛЯНКА

86

19

23

5

2

37

9.

Сергей РЕБРОВ

75

28

18

-

4

25

10.

Андрей ВОРОНИН

74

21

21

-

2

30

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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