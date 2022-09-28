Тарас СТЕПАНЕНКО: «Каждый должен нести свою службу для страны»
Хавбек «Шахтера» – о проведении чемпионата Украины в условиях войны
Полузащитник сборной Украины и «Шахтера» Тарас Степаненко поделился мнениями о футболе в стране во время войны.
– Я уже привык. Сначала было немного странно, переживал, когда выходишь на поле, а там пишет «Бомбоубежище». Такие мысли, вроде как что делать, если будут запускать ракеты по стране.
Но во время игры есть команда, результат, и хочется его добиваться за сборную или клуб. Если честно, реально забываешь обо всем – просто играешь и ни на что не обращаешь внимания.
– А именно проведение чемпионата?
– Президент Зеленский подчеркивал, что важно играть – каждый должен нести свою службу для страны. Надо играть, чтобы люди могли немного отвлечься от войны и получить хорошие эмоции. Потому мы делаем это с большим удовольствием. Важно, чтобы спорт был в Украине, для меня это несомненно, - сказал Степаненко.
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