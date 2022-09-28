Тарас СТЕПАНЕНКО: «Играли на победу – для болельщиков и бойцов на фронте»
Хавбек сборной Украины – о ничьей с Шотландией
Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал игру с Шотландией (0:0) в последнем туре Лиги наций.
«Мы всегда думаем о нашей Украине, военных и том, что происходит в нашей стране.
Очень переживали за молодежную сборную, которую хотим поздравить с выходом на чемпионат Европы – это историческое событие.
Мы выходили очень заряженными, много людей пришло, хотели победить. Играли на победу – для болельщиков, Украины и наших бойцов на фронте. Честно, с такими мыслями выходим на каждый матч», – сказал Степаненко.
Из-за ничьей Украина не смогла занять 1-е место в группе и осталась в дивизионе В Лиги наций.
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