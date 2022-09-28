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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Играли на победу – для болельщиков и бойцов на фронте»
Лига наций
28 сентября 2022, 10:15 |
327
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Играли на победу – для болельщиков и бойцов на фронте»

Хавбек сборной Украины – о ничьей с Шотландией

28 сентября 2022, 10:15 |
327
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Играли на победу – для болельщиков и бойцов на фронте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко (справа)

Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал игру с Шотландией (0:0) в последнем туре Лиги наций.

«Мы всегда думаем о нашей Украине, военных и том, что происходит в нашей стране.

Очень переживали за молодежную сборную, которую хотим поздравить с выходом на чемпионат Европы – это историческое событие.

Мы выходили очень заряженными, много людей пришло, хотели победить. Играли на победу – для болельщиков, Украины и наших бойцов на фронте. Честно, с такими мыслями выходим на каждый матч», – сказал Степаненко.

Из-за ничьей Украина не смогла занять 1-е место в группе и осталась в дивизионе В Лиги наций.

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Источник Трибуна
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