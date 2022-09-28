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Лига наций
28 сентября 2022, 12:11 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:15
316
0

Украинцы отметили «ничейный» юбилей

Наша национальная сборная подписала 40-ю мировую на своем поле

28 сентября 2022, 12:11 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:15
316
0
Украинцы отметили «ничейный» юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Шотландией (0:0) сборная Украины сделала 40-ю ничью за все годы на своем поле. 16 мировых с гостями наша национальная дружина подписала в чемпионатах мира, 14 - в товарищеских встречах, 7 - в чемпионатах Европы, 2 - в Лиге наций и 1 - в международных турнирах.

По 8 раз украинцы играли вничью в родных стенах при Олеге Блохине и Йожефе Сабо, по 5 - при Александре Петракове и Андрее Шевченко, по 4 - при Валерии Лобановском и Михаиле Фоменко, 2 - при Леониде Буряке, по 1 - при Олеге Базилевиче, Юрии Калитвинцеве, Мироне Маркевиче и Алексее Михайличенко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние ничьи сборной Украины

Ничья

Дата

Ранг

Тренер

Соперник

Счет

1-я

27.04.1993

ТМ

Олег БАЗИЛЕВИЧ

Израиль

1:1

10-я

24.03.2001

ЧМ

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Беларусь

0:0

20-я

08.10.2005

ЧМ

Олег БЛОХИН

Албания

2:2

30-я

31.03.2015

ТМ

Михаил ФОМЕНКО

Латвия

1:1

40-я

27.09.2022

ЛН

Александр ПЕТРАКОВ

Шотландия

0:0

 

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Источник Sport.ua
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