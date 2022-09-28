Украинцы отметили «ничейный» юбилей
Наша национальная сборная подписала 40-ю мировую на своем поле
В матче с Шотландией (0:0) сборная Украины сделала 40-ю ничью за все годы на своем поле. 16 мировых с гостями наша национальная дружина подписала в чемпионатах мира, 14 - в товарищеских встречах, 7 - в чемпионатах Европы, 2 - в Лиге наций и 1 - в международных турнирах.
По 8 раз украинцы играли вничью в родных стенах при Олеге Блохине и Йожефе Сабо, по 5 - при Александре Петракове и Андрее Шевченко, по 4 - при Валерии Лобановском и Михаиле Фоменко, 2 - при Леониде Буряке, по 1 - при Олеге Базилевиче, Юрии Калитвинцеве, Мироне Маркевиче и Алексее Михайличенко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние ничьи сборной Украины
|
Ничья
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
27.04.1993
|
ТМ
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
Израиль
|
1:1
|
10-я
|
24.03.2001
|
ЧМ
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Беларусь
|
0:0
|
20-я
|
08.10.2005
|
ЧМ
|
Олег БЛОХИН
|
Албания
|
2:2
|
30-я
|
31.03.2015
|
ТМ
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Латвия
|
1:1
|
40-я
|
27.09.2022
|
ЛН
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
Шотландия
|
0:0
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