Украинцы отметили «ничейный» юбилей

В матче с Шотландией (0:0) сборная Украины сделала 40-ю ничью за все годы на своем поле. 16 мировых с гостями наша национальная дружина подписала в чемпионатах мира, 14 - в товарищеских встречах, 7 - в чемпионатах Европы, 2 - в Лиге наций и 1 - в международных турнирах.

По 8 раз украинцы играли вничью в родных стенах при Олеге Блохине и Йожефе Сабо, по 5 - при Александре Петракове и Андрее Шевченко, по 4 - при Валерии Лобановском и Михаиле Фоменко, 2 - при Леониде Буряке, по 1 - при Олеге Базилевиче, Юрии Калитвинцеве, Мироне Маркевиче и Алексее Михайличенко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние ничьи сборной Украины