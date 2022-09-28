Сборная Украины не забила на своем поле впервые с октября 2017 года

Сборная Украины, разойдясь по нулям с Шотландией, прервала свою рекордную домашнюю голевую серию, которая составила 22 игры. Последний раз наша команда не забивала гостям 9 октября 2017 года, когда на НСК «Олимпийский» уступила хорватам в поединке отборочного турнира чемпионата мира - 0:2.

К слову, 17 матчей в этой серии украинцы провели под руководством Андрея Шевченко и 5 - при Александре Петракове, забив в общей сложности 36 мячей (1,63 - в среднем за игру).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние голевые серии сборной Украины