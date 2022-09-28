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Лига наций
28 сентября 2022, 11:55 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:00
224
2

Сборная Украины не забила на своем поле впервые с октября 2017 года

Голевая домашняя серия нашей команды составила 22 матча

28 сентября 2022, 11:55 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:00
224
2
Сборная Украины не забила на своем поле впервые с октября 2017 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, разойдясь по нулям с Шотландией, прервала свою рекордную домашнюю голевую серию, которая составила 22 игры. Последний раз наша команда не забивала гостям 9 октября 2017 года, когда на НСК «Олимпийский» уступила хорватам в поединке отборочного турнира чемпионата мира - 0:2.

К слову, 17 матчей в этой серии украинцы провели под руководством Андрея Шевченко и 5 - при Александре Петракове, забив в общей сложности 36 мячей (1,63 - в среднем за игру).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние голевые серии сборной Украины

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

22

10.11.2017

Словакия

2:1

27.09.2022

Шотландия

0:0

14

08.10.2005

Албания

2:2

11.10.2008

Хорватия

0:0

9

20.08.1997

Албания

1:0

04.09.1999

Франция

0:0

8

14.11.2015

Словения

2:0

09.10.2017

Хорватия

0:2

6

11.06.1995

Хорватия

1:0

07.06.1997

Германия

0:0

5

28.04.2004

Словакия

1:1

15.08.2005

Израиль

0:0

5

25.05.2010

Литва

4:0

29.03.2011

Италия

0:2

5

02.09.2011

Уругвай

2:3

15.06.2012

Франция

0:2

 

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
Напрасно они из Лодзь переехали.
Тот стадион фартовый был и для Сборной и для Динамо.
А в Кракове как то не везет
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0
Veter
Играли на нейтральном поле!!!
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0
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