Сборная Украины не забила на своем поле впервые с октября 2017 года
Голевая домашняя серия нашей команды составила 22 матча
Сборная Украины, разойдясь по нулям с Шотландией, прервала свою рекордную домашнюю голевую серию, которая составила 22 игры. Последний раз наша команда не забивала гостям 9 октября 2017 года, когда на НСК «Олимпийский» уступила хорватам в поединке отборочного турнира чемпионата мира - 0:2.
К слову, 17 матчей в этой серии украинцы провели под руководством Андрея Шевченко и 5 - при Александре Петракове, забив в общей сложности 36 мячей (1,63 - в среднем за игру).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние голевые серии сборной Украины
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
22
|
10.11.2017
|
Словакия
|
2:1
|
27.09.2022
|
Шотландия
|
0:0
|
14
|
08.10.2005
|
Албания
|
2:2
|
11.10.2008
|
Хорватия
|
0:0
|
9
|
20.08.1997
|
Албания
|
1:0
|
04.09.1999
|
Франция
|
0:0
|
8
|
14.11.2015
|
Словения
|
2:0
|
09.10.2017
|
Хорватия
|
0:2
|
6
|
11.06.1995
|
Хорватия
|
1:0
|
07.06.1997
|
Германия
|
0:0
|
5
|
28.04.2004
|
Словакия
|
1:1
|
15.08.2005
|
Израиль
|
0:0
|
5
|
25.05.2010
|
Литва
|
4:0
|
29.03.2011
|
Италия
|
0:2
|
5
|
02.09.2011
|
Уругвай
|
2:3
|
15.06.2012
|
Франция
|
0:2
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