До ЧМ-2026. Скалони продолжит работу со сборной Аргентины
Наставник аргентинской команды с новым соглашением
Президент Федерации футбола Аргентины (AFA) Чики Тапиа сообщил, что с Лионеле Скалони подписан новый контракт, согласно которому он продолжит тренировать национальную команду вплоть до чемпионата мира 2026 года.
«Я с гордостью сообщаю, что мы договорились о том, что Лионель Скалони останется в качестве тренера сборной Аргентины до чемпионата мира 2026 года», — написал Тапиа в своем Twitter.
44-летний Скалони тренирует сборную Аргентины с августа 2018 года. Под его руководством «альбиселесте» в 49 матчах одержала 33 победы, и 12 раз аргентинцы сыграли вничью.
Минувшей ночью аргентинцы со счетом 3:0 разгромили сборную Ямайки.
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