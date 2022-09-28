До ЧМ-2026. Скалони продолжит работу со сборной Аргентины

Президент Федерации футбола Аргентины (AFA) Чики Тапиа сообщил, что с Лионеле Скалони подписан новый контракт, согласно которому он продолжит тренировать национальную команду вплоть до чемпионата мира 2026 года.

«Я с гордостью сообщаю, что мы договорились о том, что Лионель Скалони останется в качестве тренера сборной Аргентины до чемпионата мира 2026 года», — написал Тапиа в своем Twitter.

44-летний Скалони тренирует сборную Аргентины с августа 2018 года. Под его руководством «альбиселесте» в 49 матчах одержала 33 победы, и 12 раз аргентинцы сыграли вничью.

Минувшей ночью аргентинцы со счетом 3:0 разгромили сборную Ямайки.