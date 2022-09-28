Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. До ЧМ-2026. Скалони продолжит работу со сборной Аргентины
Аргентина
28 сентября 2022, 10:07 | Обновлено 28 сентября 2022, 10:14
108
0

До ЧМ-2026. Скалони продолжит работу со сборной Аргентины

Наставник аргентинской команды с новым соглашением

28 сентября 2022, 10:07 | Обновлено 28 сентября 2022, 10:14
108
0
До ЧМ-2026. Скалони продолжит работу со сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Президент Федерации футбола Аргентины (AFA) Чики Тапиа сообщил, что с Лионеле Скалони подписан новый контракт, согласно которому он продолжит тренировать национальную команду вплоть до чемпионата мира 2026 года.

«Я с гордостью сообщаю, что мы договорились о том, что Лионель Скалони останется в качестве тренера сборной Аргентины до чемпионата мира 2026 года», — написал Тапиа в своем Twitter.

44-летний Скалони тренирует сборную Аргентины с августа 2018 года. Под его руководством «альбиселесте» в 49 матчах одержала 33 победы, и 12 раз аргентинцы сыграли вничью.

Минувшей ночью аргентинцы со счетом 3:0 разгромили сборную Ямайки.

По теме:
Месси отметил голевой юбилей в сборной
Сборная Аргентины уверенно подбирается к мировому рекорду
Аргентина разгромила Ямайку с дублем Месси. До пять-ноль не добрались
Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Футбол | 27 сентября 2022, 23:38 129
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове

Матч Лиги наций закончился с нужным шотландцам счетом

Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Футбол | 28 сентября 2022, 00:55 11
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро

Команда Петракова заняла 22-е место в рейтинге наций, а надо было 21-е

Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Футбол | 28.09.2022, 00:23
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Украина на Евро-2023, нулевка в Кракове, загул Вербича, соперник для Фьюри
Футбол | 28.09.2022, 07:50
Украина на Евро-2023, нулевка в Кракове, загул Вербича, соперник для Фьюри
Украина на Евро-2023, нулевка в Кракове, загул Вербича, соперник для Фьюри
Тарас КАЧАРАБА: «Ничего страшного. Смотрим в будущее с позитивом»
Футбол | 28.09.2022, 09:45
Тарас КАЧАРАБА: «Ничего страшного. Смотрим в будущее с позитивом»
Тарас КАЧАРАБА: «Ничего страшного. Смотрим в будущее с позитивом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
26.09.2022, 23:42 4
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
28.09.2022, 02:41 2
MMA
«Как я попал в эту ситуацию?». Залужный рассказал о начале войны с россией
«Как я попал в эту ситуацию?». Залужный рассказал о начале войны с россией
26.09.2022, 16:11 2
Война
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
27.09.2022, 20:23 25
Футбол
Конфликт в Динамо. Новичок не хочет играть левым вингером
Конфликт в Динамо. Новичок не хочет играть левым вингером
26.09.2022, 19:45 10
Футбол
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
27.09.2022, 17:43 2
Футбол
Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
26.09.2022, 10:58 1
Бокс
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
26.09.2022, 17:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности