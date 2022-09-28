Даниил ИГНАТЕНКО: «Я только второй раз в сборной, этот вопрос не ко мне»
Хавбек сборной Украины не стал подводить итоги года для национальной команды
Хавбек сборной Украины Даниил Игнатенко поделился мнениями, почему команде не удалось забить Шотландии (0:0).
– Не знаю. Мы все работали. Думаю, болельщики видели, что мы хотели победить. Возможно, недоработали и где-то не повезло.
– Как вы оцениваете футбольный год сборной?
– Как я могу оценивать? Я только второй раз в сборной, этот вопрос не ко мне.
Шотландия? Заряд был после 0:3 в Глазго. Все ждали эту игру, очень хотели одержать победу.
– Можно говорить, что мяч не лез в ворота?
– Думаю, все видели, что мы создали очень много и могли забивать в первом тайме – Ярмоленко чуть не повезло, ничего не могу сказать.
– Погодные условия могли повлиять на результат?
– Погодные условия – это погодные условия. Можно говорить обо всем, но мы – профессиональные футболисты, поэтому погода здесь ни при чем.
– Долго вы не выходили из раздевалки – был разговор с тренером?
– Никакого разговора не было, ребята все подавлены. Кто-то занимался восстановлением - сауны, бассейны, потому...
– Говорил ли Петраков, что это, возможно, его последний матч в сборной?
– Эти вопросы задавайте ему. Я только играю в футбол – за Украину, за тех, кто сейчас на передовой, кто борется за нас. Спасибо ВСУ, что чемпионат Украины идет, что наши ребята могут ездить за границу и играть.
– Как вам поддержка болельщиков в Кракове?
– Была очень хорошая – мы слышали ее и чувствовали, она очень помогала и подталкивала нас вперед, – сказал Игнатенко.
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