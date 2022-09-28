Даниил ИГНАТЕНКО: «Я только второй раз в сборной, этот вопрос не ко мне»

Хавбек сборной Украины Даниил Игнатенко поделился мнениями, почему команде не удалось забить Шотландии (0:0).

– Не знаю. Мы все работали. Думаю, болельщики видели, что мы хотели победить. Возможно, недоработали и где-то не повезло.

– Как вы оцениваете футбольный год сборной?

– Как я могу оценивать? Я только второй раз в сборной, этот вопрос не ко мне.

Шотландия? Заряд был после 0:3 в Глазго. Все ждали эту игру, очень хотели одержать победу.

– Можно говорить, что мяч не лез в ворота?

– Думаю, все видели, что мы создали очень много и могли забивать в первом тайме – Ярмоленко чуть не повезло, ничего не могу сказать.

– Погодные условия могли повлиять на результат?

– Погодные условия – это погодные условия. Можно говорить обо всем, но мы – профессиональные футболисты, поэтому погода здесь ни при чем.

– Долго вы не выходили из раздевалки – был разговор с тренером?

– Никакого разговора не было, ребята все подавлены. Кто-то занимался восстановлением - сауны, бассейны, потому...

– Говорил ли Петраков, что это, возможно, его последний матч в сборной?

– Эти вопросы задавайте ему. Я только играю в футбол – за Украину, за тех, кто сейчас на передовой, кто борется за нас. Спасибо ВСУ, что чемпионат Украины идет, что наши ребята могут ездить за границу и играть.

– Как вам поддержка болельщиков в Кракове?

– Была очень хорошая – мы слышали ее и чувствовали, она очень помогала и подталкивала нас вперед, – сказал Игнатенко.