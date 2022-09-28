Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Даниил ИГНАТЕНКО: «Я только второй раз в сборной, этот вопрос не ко мне»
Лига наций
28 сентября 2022, 09:59 | Обновлено 28 сентября 2022, 10:03
2052
0

Даниил ИГНАТЕНКО: «Я только второй раз в сборной, этот вопрос не ко мне»

Хавбек сборной Украины не стал подводить итоги года для национальной команды

28 сентября 2022, 09:59 | Обновлено 28 сентября 2022, 10:03
2052
0
Даниил ИГНАТЕНКО: «Я только второй раз в сборной, этот вопрос не ко мне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко (слева)

Хавбек сборной Украины Даниил Игнатенко поделился мнениями, почему команде не удалось забить Шотландии (0:0).

– Не знаю. Мы все работали. Думаю, болельщики видели, что мы хотели победить. Возможно, недоработали и где-то не повезло.

– Как вы оцениваете футбольный год сборной?
– Как я могу оценивать? Я только второй раз в сборной, этот вопрос не ко мне.

Шотландия? Заряд был после 0:3 в Глазго. Все ждали эту игру, очень хотели одержать победу.

– Можно говорить, что мяч не лез в ворота?
– Думаю, все видели, что мы создали очень много и могли забивать в первом тайме – Ярмоленко чуть не повезло, ничего не могу сказать.

– Погодные условия могли повлиять на результат?
– Погодные условия – это погодные условия. Можно говорить обо всем, но мы – профессиональные футболисты, поэтому погода здесь ни при чем.

– Долго вы не выходили из раздевалки – был разговор с тренером?
– Никакого разговора не было, ребята все подавлены. Кто-то занимался восстановлением - сауны, бассейны, потому...

– Говорил ли Петраков, что это, возможно, его последний матч в сборной?
– Эти вопросы задавайте ему. Я только играю в футбол – за Украину, за тех, кто сейчас на передовой, кто борется за нас. Спасибо ВСУ, что чемпионат Украины идет, что наши ребята могут ездить за границу и играть.

– Как вам поддержка болельщиков в Кракове?
– Была очень хорошая – мы слышали ее и чувствовали, она очень помогала и подталкивала нас вперед, – сказал Игнатенко.

По теме:
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы заслуживали победы в матче с Шотландией»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Играли на победу – для болельщиков и бойцов на фронте»
Даниил Игнатенко сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций Украина - Шотландия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд и еще один игрок. Определены лучшие бомбардиры Лиги наций
Футбол | 28 сентября 2022, 04:25 1
Холанд и еще один игрок. Определены лучшие бомбардиры Лиги наций
Холанд и еще один игрок. Определены лучшие бомбардиры Лиги наций

Первое место со знаменитым норвежцем поделил серб Александар Митрович

ВИДЕО. Петраков отказался говорить о своем будущем в сборной
Футбол | 28 сентября 2022, 07:56 4
ВИДЕО. Петраков отказался говорить о своем будущем в сборной
ВИДЕО. Петраков отказался говорить о своем будущем в сборной

Все покрыто туманом

Где смотреть матч Лиги наций Украина – Шотландия
Футбол | 27.09.2022, 12:05
Где смотреть матч Лиги наций Украина – Шотландия
Где смотреть матч Лиги наций Украина – Шотландия
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Футбол | 27.09.2022, 20:23
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Футбол | 28.09.2022, 00:55
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
26.09.2022, 22:12 7
Футбол
Конфликт в Динамо. Новичок не хочет играть левым вингером
Конфликт в Динамо. Новичок не хочет играть левым вингером
26.09.2022, 19:45 10
Футбол
Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
26.09.2022, 10:58 1
Бокс
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
27.09.2022, 17:43 2
Футбол
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
27.09.2022, 23:38 131
Футбол
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
27.09.2022, 18:47 3
Бокс
Усик рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры
Усик рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры
26.09.2022, 08:35
Бокс
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
27.09.2022, 09:55 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности