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Лига наций
28 сентября 2022, 09:45 | Обновлено 28 сентября 2022, 09:58
85
1

Тарас КАЧАРАБА: «Ничего страшного. Смотрим в будущее с позитивом»

Защитник сборной Украины – о ничьей с Шотландией

28 сентября 2022, 09:45 | Обновлено 28 сентября 2022, 09:58
85
1
Тарас КАЧАРАБА: «Ничего страшного. Смотрим в будущее с позитивом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Качараба

Защитник сборной Украины Тарас Качараба прокомментировал результат матча Лиги наций с Шотландией (0:0).

– Конечно, все хотели победы. К сожалению, не удалось. Было видно, что ребята отдали все силы на поле. К сожалению, не удалось забить мяч. Хочу очень сильно поблагодарить болельщиков. Сегодня была фантастическая поддержка. Мы себя чувствовали действительно как дома, как в Украине.

– Скоро жеребьевка отбора следующего Евро. Уже думали, с какими командами вы хотели бы сыграть?
– Конечно, в будущее смотрим только с позитивом. Все мы знаем, какая сейчас ситуация в стране. Наша величайшая победа все же впереди. Наши ребята, которые сейчас защищают нашу страну – очень большой им поклон и очень большая гордость за такую ​​страну, такую ​​нацию. Конечно, все ребята, выходя на футбольное поле, понимают, какая ситуация и всегда стараются отдаваться на 100 процентов. Конечно, было видно, что шотландцы сегодня играют на положительный для них счет. Мы старались атаковать, создавать моменты. Были моменты, но не удалось забить. Ничего страшного, смотрим с позитивом в будущее. Все ждем нашей победы.

– Что говорил Петраков в раздевалке? Было прощание или не было? Может быть, он попрощался до следующего сбора?
– Тренер об этом ничего не говорил. Он после игры зашел в раздевалку, поблагодарил ребят за самоотдачу, за то, о чем договаривались перед игрой. Ребята старались все выполнять. Было видно, что все силы отдали на поле. Футбол – это такая игра, что кто забьет – тот и выиграет. Для нас было очень важно победить, чтобы получить дивизион А, но не удалось. Шотландия хорошо оборонялась, хорошо закрывалась. К сожалению, матч завершился вничью. Но мы смотрим вперед с позитивом. Посмотрим, что будет дальше. Была невероятная поддержка. Мы чувствовали себя как дома, – сказал Качараба.

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Источник УЕФА
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AndiM
Досить прикриватись ЗСУ при кожному обсироні, ми і так знаємо що вони роблять. Тільки до чого тут ви? І що значить " ми не потрапили до дивізіону А ну і ладно"??? Ви втратили шанс через плей офф ЛН на євро пройти, і другий кошик при жеребкуванні ЧЄ.
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