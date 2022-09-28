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Лига наций
28 сентября 2022, 09:44 | Обновлено 28 сентября 2022, 10:02
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0

Луис ЭНРИКЕ: «Победа — лекарство от любой печали»

Главный тренер сборной Испании — о победной игре с Португалией (1:0)

28 сентября 2022, 09:44 | Обновлено 28 сентября 2022, 10:02
180
0
Луис ЭНРИКЕ: «Победа — лекарство от любой печали»
УЕФА. Луис Энрике )справа) и его подопечные

Подопечные Луиса Энрике в 6-м туре Лиги наций добились минимальной победы над Португалией со счетом 1:0, которая позволила им занять в группе А2 первое место и выйти в Финал четырех турнира. Испанцы набрали 11 очков, что оказалось на 1 пункт больше, нежели у португальцев.

«Футбол — прекрасный вид спорта, и победа становится лекарством от любой депрессии или печали.

Португалия — это топ-команда. В первом тайме я, возможно, слишком сильно настаивал на том, чтобы мы держали мяч. Конечно, мы предпочли бы делать передачи на половине соперника. Во втором тайме было предчувствие, что мы забьем. И вот мы снова в полуфинале Лиги наций — это большая радость», — признался Энрике.

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Источник Marca
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