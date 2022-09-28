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Лига наций
28 сентября 2022, 09:30 | Обновлено 28 сентября 2022, 09:58
132
0

Рубен ДИАШ: «У нас не получилось воспользоваться своими сильными сторонами»

Защитник сборной Португалии – о поражении в пиренейском дерби

28 сентября 2022, 09:30 | Обновлено 28 сентября 2022, 09:58
132
0
Рубен ДИАШ: «У нас не получилось воспользоваться своими сильными сторонами»
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал поражение от национальной команды Испании (0:1) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Испанцы гораздо больше владели мячом, но мы очень организованно действовали в обороне и в единоборствах. Мы хотели воспользоваться своими сильными сторонами, когда у нас появлялась возможность. Но у нас не получилось. Таков футбол. Мы пропустили в самом конце матча. Теперь нужно двигаться дальше, других вариантов нет», - сказал Диаш.

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Источник УЕФА
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