Рубен ДИАШ: «У нас не получилось воспользоваться своими сильными сторонами»
Защитник сборной Португалии – о поражении в пиренейском дерби
Футболист сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал поражение от национальной команды Испании (0:1) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.
«Испанцы гораздо больше владели мячом, но мы очень организованно действовали в обороне и в единоборствах. Мы хотели воспользоваться своими сильными сторонами, когда у нас появлялась возможность. Но у нас не получилось. Таков футбол. Мы пропустили в самом конце матча. Теперь нужно двигаться дальше, других вариантов нет», - сказал Диаш.
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