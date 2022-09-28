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Молодежные турниры
28 сентября 2022, 09:18 | Обновлено 28 сентября 2022, 09:34
89
0

Даниил СИКАН: «Настрой был как на последний матч»

Форвард сборной Украины U-21 — о победной игре с командой Словакии

28 сентября 2022, 09:18 | Обновлено 28 сентября 2022, 09:34
89
0
Даниил СИКАН: «Настрой был как на последний матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

21-летний Даниил Сикан заявил, что у игроков украинской молодежной сборной был запредельный настрой на ответный поединок плей-офф квалификации Евро-2023 со сверстниками из Словакии. Он, по мнению игрока донецкого «Шахтера», в итоге и помог добиться крупной победы со счетом 3:0.

«Настроились как на последний матч. Потому что там [в Словакии] мы проиграли 2:3, и нас разозлила Словакия: как они вели себя в конце игры. Во втором матче они не так дрались. Мы этим воспользовались, потому что у нас было настроение, и все хотели победить.

В первом тайме мы хорошо готовили атаки, но нам чуть-чуть не хватило завершения. Перед вторым таймом нам уже сказал Руслан Ротань, что надо играть спокойно, что у нас впереди еще 45 минут, и мы этим воспользовались и сделали счет.

Победа очень дорого стоит для Украины и украинского народа, потому что мы будем представлять свою страну, которая во время войны может прогрессировать, выигрывать и соревноваться на очень высоком уровне», - признался Сикан.

Напомним, Даниил Сикан стал в матче автором хет-трика.

Украинская «молодежка» сыграет на чемпионате Европы в третий раз в своей истории. В 2011 году «сине-желтые» заняли последнее место в группе, а на ЧЕ-2006 Украина стала вице-чемпионом, уступив в финале Нидерландам. Жеребьевка финального турнира Евро-2023 состоится 18 октября, а турнир пройдет с 21 июня по 8 июля будущего года.

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Источник Суспильне спорт
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